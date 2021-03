La Santa Seu declara «il·lícita» la benedicció d'unions entre persones del mateix sexe

La Congregació per a la Doctrina de la Fe ha declarat «il·lícita» la benedicció de les unions entre persones del mateix sexe si bé ha deixat clar que això no perjudica la «consideració humana i cristiana que l'Església té de cada persona».

De fet, s'obre la porta que «s'imparteixin benediccions a les persones individuals amb inclinacions homosexuals, que manifestin la voluntat de viure en fidelitat als designis revelats per Déu així com els proposats per l'ensenyament eclesial», és a dir, els que no tinguin relacions entre persones del mateix sexe.

«La benedicció de les unions homosexuals no pot ser considerada lícita», es llegeix al document publicat per l'oficina de premsa del Vaticà. El text és la resposta a una pregunta – en termes clàssics, a un 'dubium'– presentada, com succeeix normalment, pels pastors i els fidels que tenen necessitat d'una clarificació orientativa sobre una qüestió controvertida.

«Un judici negatiu sobre les benediccions de les unions entre persones del mateix sexe no implica un judici sobre les persones», ha manifestat el Vaticà.



Qualsevol unió fora del matrimoni, il·lícita

La Santa Seu ha emfatitzat, a més, que els homosexuals que visquin en parella no són les úniques persones a qui s'ha de negar la benedicció, «com si el problema fos només d'aquestes unions». Així, ha afegit: «Qualsevol unió que comporti un exercici de la sexualitat fora del matrimoni és il·lícita des del punt de vista moral, segons el que ensenya l'ininterromput magisteri eclesial».

La Congregació per a la Doctrina de la Fe que presideix el cardenal espanyol Ladaria ha ressenyat que l'Església no té aquest «poder», perquè «no pot disposar dels designis de Déu, que, d'una altra manera, serien rebutjats i negats». «L'Església no és àrbitre d'aquests designis i de les veritats de vida que expressen, sinó el seu fidel intèrpret i anunciador», es llegeix al document.

A més, es deixa clar que les benediccions pertanyen al gènere dels sagramentals; és a dir, són «accions litúrgiques de l'Església» que «exigeixen consonància de vida amb allò que signifiquen i generen». De la mateixa manera, el Vaticà ha completat que «una benedicció sobre una relació humana requereix que aquesta sigui ordenada a rebre i expressar el bé que li ha sigut pronunciat i donat».