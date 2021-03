Arrimadas diu que ha comès «errors» i lamenta l'OPA «planificada» del PP

Inés Arrimadas va convocar ahir la seva executiva per analitzar el fracàs de la moció de censura a Múrcia i la seva reacció no augura que les aigües es calmin. El PP mira l'horitzó i es frega les mans. Espera que altres dirigents segueixin el camí marcat per l'exsecretari d'organització Fran Hervías dissabte i se sumin al partit de Pablo Casado.

La presidenta va fer canvis mínims a la direcció i va acabar la jornada amb un altre dirigent menys a les seves files. El diputat autonòmic i coordinador a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, va sortir de la reunió i va anunciar que deixa Ciutadans. En acabar la jornada, Arrimadas va admetre que ha «comès errors» i va lamentar l'«operació anunciada, planificada i posada en marxa» per part del PP per laminar a la seva formació. Dona per fet que els propers dies «i mesos» hi haurà més fugues. «La nostra única intenció és que els espanyols puguin votar un partit de centre, liberal i net, i puguin seguir fent-ho. Potser són a Ciutadans, però no són de Ciutadans. Ser de Ciutadans és difícil, implica moltes coses. Vol dir que et molesti igual la corrupció d'un bàndol i d'un altre. Ser de Cs és que treballis per construir ponts, a banda i banda», va proclamar.

Arrimadas va arribar a la reunió amb dues propostes per sufocar la revolta interna: treure poder als responsables de la mala gestió de l'operació murciana (Carlos Cuadrado, fins ara vicesecretari general primer, i José María Espejo-Saavedra, vicesecretari general adjunt) i ampliar la cúpula. La líder de Cs va explicar que considerava necessari ampliar el nucli dur, format fins ara per set persones, i i en fossin una quinzena. Davant l'executiva, una trentena d'alts càrrecs del partit de tot Espanya, van assegurar que esperaven que s'unissin a la cúpula la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís; el líder del partit en aquesta autonomia, Ignacio Aguado; el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, i Cantó.

Amb tot, Cantó va rebutjar la proposta, va dimitir dels seus càrrecs i va anunciar que renunciarà a l'acta de Parlament valencià. El fins ara líder dels taronges en aquesta comunitat va abandonar la reunió quan tot just feia dues hores i mitja que havia començat (en va durar més de sis) i, davant la porta de la seu a Madrid, va comunicar als periodistes que ho deixava tot perquè creia que s'han d'«assumir responsabilitats». Ell va demanar, sense èxit, la dimissió de la presidenta i de tota l'executiva. Tampoc, va lamentar, li havien deixat que aquesta idea se sotmetés a votació.

«Arrimadas podia triar avui entre protegir el partit o protegir la seva executiva i ha triat protegir la seva executiva [...]. Crec que cal assumir responsabilitats i no ho estan fent», va afirmar. Cantó va instar els seus companys a donar la veu als afiliats per «recuperar» el partit després de les «dues patacades», en referència a la debacle a les eleccions catalanes i el fracà de la moció de censura de Múrcia.