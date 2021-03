El Ministeri de Sanitat atura la vacunació amb AstraZeneca «almenys quinze dies»

El Ministeri de Sanitat ha aturat «almenys quinze dies» la vacuna amb AstraZeneca a l'espera de l'informe de l'Agència Europea del Medicament sobre si està vinculada o no a les 11 trombosis «rares» -1 a Espanya- que s'han detectat en persones vacunades, segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

Una desena de països, entre ells Alemanya, França i Itàlia, ja han decidit congelar el pla de vacunacions amb aquest producte. La decisió s'ha pres en un Consell Interterritorial de Salut convocat d'urgència per Darias ahir. En roda de premsa posterior la ministra ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat confrontant els 11 casos que hi ha hagut amb els 17 milions de vacunes subministrades fins ara arreu d'Europa.

La decisió del govern central arriba després que el govern català plantegés la viabilitat jurídica de vacunar amb AstraZeneca majors de 55 anys sense l'aval de l'Estat. La Generalitat havia demanat per carta al Ministeri de Sanitat que la vacuna d'AstraZeneca es pugui administrar també a les persones d'entre 55 i 65 anys, com a mínim.

El divendres alguns països europeus ja havien decidit aturar la vacunació amb AstraZeneca davant l'aparició d'algun cas de trombosi, però ni l'Agència Europea del Medicament ni la resta de països s'hi havien afegit, i havien considerat que es podia continuar vacunant.

Durant el cap de setmana, però, han aparegut nous casos d'un tipus de trombosi «rara», segons l'ha qualificat Darias, que han fet saltar les alarmes d'Agències del Medicament de més països, i han dut Alemanya, Itàlia o França a sumar-se aquest dilluns a l'aturada de la vacuna.

Darias va convocar el Consell Interterritorial de Salut de forma urgent i en el sí d'aquest organisme es va decidir fer el mateix a Espanya fins que l'Agència Europea del Medicament determini si el vaccí està relacionat o no amb els casos de trombosi, fet que fins ara no està demostrat. Onze casos sobre disset milions de persones vol dir que n'apareix 1 per cada 1,5 milions, fet que converteix en «molt baixa» la probabilitat que un vacunat pugui patir un cas de trombosis d'aquest tipus.