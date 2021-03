Sánchez resol la marxa d'Iglesias amb Calviño com a vicepresidenta segona i Díaz com a tercera

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha resol la marxa de l'encara vicepresident segon de l'executiu, el líder de Podem Pablo Iglesias, situant en aquest càrrec la ministra d'Assumptes Econòmics i Transformció Digital, Nadia Calviño. Podem perd així la plaça que ocupava fins ara com a número dos de l'executiu de coalició, i la substituta designada pel mateix Iglesias, la ministra de Treball Yolanda Díaz, quedarà com a vicepresidenta tercera. Fonts de la negociació han confirmat els canvis i han afegit que tant Calviño com Díaz mantenen les respectives carteres ministerials. D'aquesta manera, a més, es respecta la jerarquia de l'àrea econòmica, afirmen les mateixes fonts.

Calviño presideix la comissió delegada d'assumptes econòmics i situar Díaz com a vicepresidenta segona suposava un conflicte protocolari i de funcions, atès que suposava col·locar en un lloc jeràrquicament superior la titular de la cartera de Treball.

Per salvar aquest xoc protocolari, Sánchez ha decidit col·locar Calviño a la vicepresidència segona que fins ara ocupava Podem, un cavi que els morats han acceptat per tal que Díaz pugui mantenir el Ministeri de Treball.