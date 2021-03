Almenys set morts en tres tirotejos a l'estat de Geòrgia

Almenys set persones han mort en tres tirotejos registrats als Estats Units, concretament a l'estat de Geòrgia, en un saló de massatges i a dos spa, tot i que les autoritats no han vinculat els atacs, segons informa Europa Press.

Cap a les 17.00 hores (hora local) els agents de Policia del comtat de Cherokee van rebre un avís per un atac als voltants d'un saló de massatge, on van trobar diverses víctimes de trets, segons ha comunicat el capità de les forces de seguretat, Jay Baker, i recull la cadena de televisió NBC. Baker ha indicat que dues persones han mort al lloc de l'incident i tres més han resultat ferides i han sigut traslladades a l'hospital, on un d'ells finalment ha mort. L'oficina del xèrif del comtat ha publicat la fotografia d'un sospitós relacionat amb el tiroteig a Cherokee.

D'altra banda, la Policia d'Atlanta va respondre a un robatori després de trobar tres víctimes de trets i una víctima mortal a l'altre costat del carrer, segons el cap de Policia de la ciutat, Rodney Bryant. Segons Bryant, els llocs on van ser trobades les víctimes eren un spa i un spa d'aromateràpia que estan l'un davant de l'altre.

Les autoritats han confirmat que la majoria de les dones són dones asiàtiques.