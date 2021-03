Brussel·les proposa un «segell sanitari» per a establiments turístics

La Comissió Europea proposa un "segell sanitari voluntari" per a establiments turístics per tal que els viatgers tinguin "plena confiança" en els estàndards sanitaris que s'hi apliquen. La proposta de l'executiu europeu publicada aquest dimecres apunta que ja s'està treballant amb la indústria turística i els estats membre aquest "segell sanitari", que segons els càlculs de la Comissió Europea estarà disponible abans de l'estiu. A més, la Comissió Europea insta els estats a fer campanyes per "reconstruir la confiança" dels viatgers en la mobilitat.

A banda del sector turístic, que representa el 10% del PIB europeu, l'executiu comunitari apunta també a la necessitat de "construir confiança" en el sector cultural. En aquest sentit, la Comissió Europea apunta que promocionarà esdeveniments culturals i impulsarà iniciatives per promoure el turisme cultural, especialment entre els joves.

A més, l'executiu comunitari assegura que presentarà una guia per a la represa d'esdeveniments culturals com festivals de música i cinema, però també d'espais d'exhibicions, entre d'altres.