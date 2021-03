Dades covid-19 avui: L'Rt supera de nou el punt a Catalunya, amb només una mort en les últimes 24 hores

La corba d'aquesta tercera onada no baixa i l' Rt se situa aquest divendres per sobre d'un punt, a 1,01. Després d'una setmanes de lent descens de la pandèmia a Catalunya alguns dels indicadors s'han estancat o fins i tot pugen lleugerament, per això des del Govern s'insisteix que la prudència és «clau» i més tenint en compte aquest primer cap de setmana de mobilitat entre comarques després de dos mesos de tancament.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) ha tornat a augmentar. La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja dues centèsimes i se situa en 1,01. El risc de rebrot també puja, ho fa 2 punts, fins a 192, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa lleugerament de 193,60 a 191,67.

S'han declarat 1.334 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 538.039. El 4,87% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat d'una nova mort i el total és de 21.088 en tota la pandèmia. Hi ha 1.427 pacients ingressats als hospitals, 18 més, i 406 persones a l'UCI, 17 menys que fa 24 hores. Hi ha 659.636 vacunats amb la primera dosi (+3.049) i 319.017 amb la segona (+29.382).