De l'Audi Q5 de Pere Aragonès a l'autocaravana de Núria Picas

Imagini's l'escena: un semàfor de la Diagonal de Barcelona, amb el candidat a la presidència Pere Aragonès al volant del seu Audi Q5, esperant que es posi en verd al costat del Toyota Yaris de la nova presidenta del Parlament, Laura Borràs i, a l'altra banda, el cupaire Pau Juvillà, assegut en una Harley Davidson. I encara, una fila més enrere, la berguedana Núria Picas i la seva autocaravana Bürstner, mirant com creua caminant pel pas de zebra Jéssica Albiach, dels Comuns.

Una situació com aquesta podria ser realitat segons consta al web del Parlament de Catalunya, on es mostren les declaracions de rendes, béns, activitats i càrrecs d'interessos econòmics de tots els diputats que formaran part de la cambra catalana en aquesta nova legislatura.

En qüestió de vehicles hi ha qui, com Aragonès, ha declarat tenir un vehicle d'entorn els 50.000 euros, mentre que altres es conformen amb petits utilitaris. Per exemple, la socialista Eva Granados, que és propietària d'un Seat Mii; l'esmentada presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el seu Yaris; o Carles Riera, de la CUP, que té un Fiat 500, a més d'una moto Mash de 125 cc.

Riera no és l'únic a qui agraden les dues rodes. Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), en té dues, una Peugeot Elyseo i una Suzuki Burgman; com Roger Torrent, que és titular de dos ciclomotors a més d'un Citroen C4.

Aquest mateix model de turisme empra Ferran Pedret (PSC), que prefereix un vehicle convencional igual que el conseller Chakir el Homrani (ERC), amo d'un Nissan Qasqai; i l'exalcaldessa de Badalona i ara diputada de la CUP, Dolors Sabaté, que es mou amb un Renault Modus. Meritxell Budó, actual portaveu del Govern, figura com a propietària d'un Seat Azteca.

Carrizosa, en Lexus i Batet, en Mercedes

Entre els qui tenen un cotxe de gamma alta hi ha Carlos Carrizosa (Cs), propietari d'un Lexus 200 CTX, Alejandro Fernández (PP), que té un Mazda CX7; i Albert Batet (Junts), que es mou amb un Mercedes 200CDI Urban. Damià Calvet (Junts) té un Q5 igual que Aragonès;

A la fitxa de Lorena Roldán (PP, abans Cs), no hi figura cap vehicle, com és el cas de Jessica Albiach i Elsa Artadi (Junts).

Quan als diputats de la Catalunya Central, els socialistes Cristòfol Gimeno i Òscar Ordeig són propietaris d'un Nissan Micra i un Peugeot 508, respectivament, i la cupaire Basha Changue té un Daewoo Tacuma. A les files republicanes, Ferran Estruch té un Volkswagen Tiguan; Núria Picas, una autocaravana Bürstner; i Laura Vilagrà, un Toyota Rav 4. D'Alba Vergés (ERC) i Jordi Riba (PSC) no hi consta cap vehicle en propietat.

La declaració de bens i interessos econòmics de cada diputat es pot trobar al web del Parlament, accedint a la seva fitxa.