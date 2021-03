Bárcenas afirma haver gravat Rajoy destruint la comptabilitat b del PP

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va voler acollir-se al seu dret a no declarar davant la comissió sobre el cas Kitchen al Congrés dels Diputats, per no perjudicar la investigació que se segueix a l'Audiència Nacional, perquè és «el primer interessat a saber si el PP de Mariano Rajoy» va ordenar el robatori de la documentació comprometedora pel partit i «el segrest» de la seva família, amb referència a l'episodi del fals capellà que va assaltar el seu domicili mentre ell era a la presó. Però el fet de ser «per una vegada acusació» i no acusat, el va portar a admetre que ell mateix havia gravat l'expresident del Govern Mariano Rajoy quan va destruir els fulls de la comptabilitat b.

Bárcenas va explicar que les últimes declaracions que ha prestat a l'Audiència Nacional han sigut sota secret i que aquest no s'aixecarà fins que s'obri judici oral, moment en què estarà encantat de respondre les preguntes dels diputats. I va anunciar el futur de moltes de les compareixences previstes, perquè a la pregunta del diputat del PSOE Antonio Sicilia de quina documentació va tenir en el seu poder el seu xòfer, Sergio Ríos, l'extresorer li va comentar que aquest també es negaria a respondre, en el seu cas, per estar imputat en l'operació Kitchen.

Amb tot, al final va mirar de contestar les preguntes el contingut de les quals entenia que no afectava la investigació com ja havia fet en el judici de la caixa b i va explicar la gravació de Rajoy i la del seu antecessor a la tresoreria del partit, Álvaro Lapuerta, totes dues desaparegudes. Sobre la documentació que li van robar de l'estudi de la seva dona, Rosalía Iglesias, va remetre a l'inspector Andrés Gómez Gordo, tot i que en realitat, segons els àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo, va ser Enrique Gómez Gordo, com aquest mateix ha admès davant el jutge Manuel García-Castellón.

La compareixença de Bárcenas es va fer per videoconferència des de la presó madrilenya de Soto del Real, on compleix una condemna de 29 anys de presó per la primera època de la Gürtel. L'extresorer ja ha declarat dues vegades com a perjudicat a la peça de Kitchen, la número 7 del cas Villarejo, l'última vegada després de mostrar la seva disposició a col·laborar amb la justícia mitjançant l'escrit que va remetre a la Fiscalia Anticorrupció.

Al judici per la caixa b del partit, en què ell és el principal acusat, va destacar que en l'operació Kitchen li havien sostret documentació i gravacions, en una de les quals es podia veure l'expresident del Govern Mariano Rajoy destruint part dels papers amb la comptabilitat opaca, sense saber que l'extresorer en guardava una còpia. Va carregar així contra l'«antic PP», sota el «mandat» de Rajoy, per organitzar una operació policial per robar-li documents i gravacions que acreditarien «en la mateixa veu del senyor Rajoy» aquesta «comptabilitat extracomptable». Va apuntar, a més, al comissari Andrés Gómez Gordo, exassessor de l'exsecretària general María Dolores de Cospedal a la Junta de Castella-la Manxa, com la persona que va afirmar que «va aconseguir» els documents, segons el sumari del cas Kitchen, i qui «hauria» d'aportar aquesta gravació, si no ha sigut destruïda.