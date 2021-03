Borràs visita els líders empresonats a Lledoners ja com a presidenta del Parlament

A la sortida de la seva primera visita a Lledoners des que és presidenta del Parlament, Laura Borràs ha explicat que iniciarà la ronda de contactes per investir president quan tots els grups parlamentaris estiguin constituïts. A hores d'ara, només falta el grup d'ERC.

La presidenta ha assegurat que, si un candidat té els suports necessaris, el ple se celebraria en el termini que marca el reglament, que fixa com a data límit divendres 26 de març, en poc més d'una setmana. Borràs s'ha reunit durant més de dues hores amb els set presos de Lledoners amb qui ha parlat de la revocació del tercer grau, ara fa nou dies, de la proposta de llei d'amnistia o de la querella que hi ha interposada contra Torrent i els exmembres de la Mesa.

La trobada entre Laura Borràs i els presos de Lledoners s'ha produït en plenes negociacions per la investidura del 132è president de la Generalitat. Ha estat la primera visita institucional de la presidenta, que fa tot just una setmana que va estrenar el càrrec. Borràs també té previst visitar Bèlgica en les pròximes setmanes.

A la sortida de la presó, Borràs ha explicat que els presos estan preocupats per les decisions de la justícia, que ha decidit revocar-los el tercer grau. També han parlat de l'admissió a tràmit de la querella contra l'expresident Roger Torrent i els exmembres de la Mesa, i la presentació de la Llei d'Amnistia. "Hi ha la possible aritmètica que això vagi endavant, però falta voluntat política", ha lamentat.