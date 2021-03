Catalunya estrena una guia clínica per atendre persones amb símptomes persistents de covid

El Departament de Salut va presentar ahir els trets principals d'una guia per atendre les persones que presenten símptomes persistents de covid-19 a Catalunya. En concret, es tracta d'una Guia clínica que té com a objectiu principal consensuar l'atenció integral d'aquestes persones per millorar la qualitat i l'equitat en la seva atenció.

Per fer-ho possible, s'estableix que per a la gran majoria d'aquestes persones prevaldrà l'atenció centrada en els equips d'atenció primària, com a referents d'aquest problema de salut. Cada cas tindrà un abordatge integral i amb una visió biopsicosocial, amb suport dels professionals: d'una banda, dels de salut mental i dels equips de rehabilitació, quan calgui; de l'altra, en coordinació amb les unitats de treball social, si en els casos es detecten factors de risc social.

En la presentació de la guia, la consellera de Salut, Alba Vergés, va posar en valor que Catalunya sigui pionera en la seva creació, després de molts mesos previs de treball i molt abans que el Ministeri de Sanitat, que no ha inclòs la covid persistent en els seus documents fins fa un parell de mesos. «La guia vol donar resposta a les persones afectades, majoritàriament dones, i millorar l'infradiagnòstic actual», va emfatitzar Vergés abans d'avançar que l'atenció primària a Catalunya, que serà «l'eix vertebrador de l'atenció», ja té la covid persistent com un diagnòstic més.

Per la seva banda, la secretària d'Atenció Sanitària i Participació (SASIP) del Departament de Salut, Carme Bertral, va destacar la «pluralitat» de la guia, que ha involucrat una dotzena de societats científiques, l'àrea assistencial del Servei Català de la Salut (CatSalut), la mateixa SASIP, la Direcció estratègica d'Atenció Primària i Comunitària i el Col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la covid-19. De fet, just abans de l'estiu passat, la SASIP ja va reunir-se per primera vegada amb aquest col·lectiu i ja es va crear un grup d'experts dedicat a la recerca de solucions.