Chacón admet que es planteja optar a dirigir el PDeCat a partir del congrés extraordinari del maig

L'exconsellera i candidata igualadina del PDeCAT, Àngels Chacón, ha admès que està pensant si opta a dirigir el PDeCAT a partir del congrés extraordinari que la formació celebra al maig. En una entrevista a 'Ràdio 4 i La2', Chacón ha explicat que després dels mals resultats del 14-F va oferir el seu cap. Dona per fet que en el congrés de la formació hi haurà una "renovació" dels càrrecs orgànics i assegura que ella està "a disposició del partit". D'altra banda, Chacón ha dit que l'expresident Artur Mas "potser no va ajudar a diferenciar el projecte del de JxCat amb declaracions que va fer".

Preguntada per si li agradaria estar al capdavant del PDeCAT, que ara presideix el bagenc David Bonvehí, Chacón ha assegurat que sigui al capdavant, de segona, tercera o desena, li agradaria ser-hi "per coherència". "Veurem amb quina gent acabem confluint. La veu la tenen els associats", ha afirmat per després afegir que hi ha "molt bona sintonia" amb la direcció actual de la formació.

Chacón ha volgut remarcar que el projecte del PDeCAT no és el projecte d'Artur Mas i s'ha referit a l'expresident com un associat més tenint en compte "la rellevància que té". En aquest context, ha reconegut que potser declaracions de Mas no van ajudar a diferenciar el projecte del PDeCAT. I és que l'expresident va apostar per una coalició electoral amb JxCat per presentar-se a les eleccions del 14-F. Una fórmula que, segons Chacón, Junts sempre va negar i va posar com a condició que el PDeCAT deixés d'existir.