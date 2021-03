Ciutadans es queda sense grup al Senat i perdrà gairebé 400.000 euros a l'any

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha reunit aquest dijous els seus diputats i senadors per provar de frenar el degoteig de baixes que la formació ha patit en les últimes hores al Congrés i al Senat.. Inés Arrimadas es queda sense grup parlamentari al Senat en marxar-se aquests últims dies tres dels set senadors de la formació i, per tant, mantenir només quatre, quan el mínim per a tenir grup propi són sis representants. Amb això, els taronges perdran una subvenció anual de 387.600 euros.

Al Senat la primera baixa va ser la del Fran Hervías, pròxim a Albert Rivera, i l'han seguit Emilio Argüeso –expulsat pel mateix partit per instigar al transfuguisme- i aquest dijous la senadora per Navarra Ruth Goñi.

Hervías va renunciar a l'escó i el va retornar al partit, però no és el cas d'Argüeso i Goñi. Les dues baixes al Senat deixaran Cs sense grup propi a la cambra alta al mes de juny, perquè el Reglament de la cambra alta estableix que els grups que perdin membres i quedin per sota de sis representants (Cs en té ara cinc) quedaran dissolts al final del període de sessions.

Al Congrés Cs manté nou dels deu escons que tenia la setmana passada. Cambronero ha passat al mixt i manté la seva acta, però Martín Llaguno l'ha retornat al partit, que podrà fer córrer la llista i substituir-la.

A la cambra baixa Arrimadas podria conservar el grup propi encara que es quedés amb cinc representants. El Reglament del Congrés estableix que cal un mínim de 5 diputats i el 5% dels vots a tot l'Estat, i Cs va obtenir un 6,9% dels vots a les últimes eleccions generals.

Totes les sortides tenen com a nexe comú les crítiques a l'estratègia de la líder de la formació, Inés Arrimadas, que va culminar amb la moció de censura fallida a Múrcia i la convocatòria d'eleccions a la Comunitat de Madrid, on algunes enquestes ja deixen el partit sense representació parlamentària.