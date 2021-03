La CUP colla ERC i JxCat per desencallar la configuració del futur Govern

La CUP va instar ahir tant Esquerra com Junts a sortir de la seva «zona de confort» per desencallar la configuració del futur Govern i perquè el programa que exerceixin des del Palau de la Generalitat en els propers quatre anys sigui desobedient i de confrontació amb l'Estat. En plenes negociacions entre independentistes -de nou bilaterals perquè des de la constitució de la 13a legislatura no hi ha hagut una cita a tres bandes-, els «cupaires» van celebrar una conferència política per marcar les seves propostes i línies vermelles a Pere Aragonès, el presidenciable que necessita que els anticapitalistes facilitin la seva investidura, encara que sigui amb una abstenció a la segona volta. «Tenim pressa», van advertir diverses vegades els diputats Dolors Sabater, Carles Riera i Laia Estrada, demanant «embats a l'Estat» davant «falsos diàlegs».

Els anticapitalistes van escenificar des de Barcelona un llarg full de peticions entre les quals destaquen un enfortiment del sector públic, una reversió de les privatitzacions, una banca pública, una renda bàsica universal, i polítiques per noquejar el canvi climàtic. En el pla independentista, van defensar sense fissures un referèndum abans del 2025 al qual insten a arribar «amb els deures fets», és a dir, amb estructures d'Estat equipades per a la previsible reacció de l'Estat després de la convulsa tardor de 2017.