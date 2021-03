Espanya reprendrà la vacunació amb AstraZeneca la setmana vinent

Espanya reprendrà la propera setmana la vacunació amb AstraZeneca. Aquest és el plantejament que ha fet el govern espanyol a les comunitats, segons han explicat fonts coneixedores, i les autonomies hi estan d'acord. La decisió es formalitzarà en un nou Consell Interterritorial el proper dilluns. Entretant, divendres i dissabte hi haurà reunions de la ponència de vacunes i de la Comissió de Salut Pública per decidir en quins termes es tornen a administrar les dosis, per si calgués establir algun tipus de franja d'edat o limitació en els col·lectius.

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha assegurat que la vacuna d'Oxford-AstraZeneca és "segura i eficaç" i ha defensat que es pot continuar utilitzant per combatre la covid-19 després d'investigar els casos de trombosi. La directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, ha afirmat aquest dijous que els científics no consideren que la vacunació estigui "associada amb el risc general de patir" aquests problemes de coagulació de la sang. És a dir, que les evidències científiques no indiquen que sigui un efecte secundari. "Encara no ho podem descartar definitivament", ha admès Cooke. L'EMA farà una investigació addicional dels casos de trombosi per excloure totalment aquesta possibilitat.

Espanya i d'altres estats de la Unió Europea com França, Alemanya o Itàlia estaven esperant aquesta opinió del regulador per decidir si reactiven la vacunació amb AstraZeneca, que van paralitzar a principis de setmana malgrat que l'EMA no veia motius per fer-ho.