Espanya reprendrà la pròxima setmana la vacunació amb AstraZeneca

Espanya reprendrà la propera setmana la vacunació amb AstraZeneca. Aquest és el plantejament que ha fet el govern espanyol a les comunitats, segons han explicat fonts coneixedores, i les autonomies hi estan d'acord. La decisió es formalitzarà en un nou Consell Interterritorial el proper dilluns. Entretant, divendres i dissabte hi haurà reunions de la ponència de vacunes i de la Comissió de Salut Pública per decidir en quins termes es tornen a administrar les dosis, per si calgués establir algun tipus de franja d'edat o limitació en els col·lectius. L'Agència Europea del Medicament assegura que la vacuna en qüestió és "segura i eficaç" i desvincula per ara els casos de trombosi del vaccí, tot i admetre que no ho pot descartar definitivament.