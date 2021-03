L'Agència Europea del Medicament assegura que la vacuna d'AstraZeneca és «segura i eficaç»

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha assegurat que la vacuna d'Oxford-AstraZeneca és "segura i eficaç" i ha defensat que es pot continuar utilitzant per combatre la covid-19 després d'investigar els casos de trombosi. La directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, ha afirmat aquest dijous que els científics no consideren que la vacunació estigui "associada amb el risc general de patir" aquests problemes de coagulació de la sang. És a dir, que les evidències científiques no indiquen que sigui un efecte secundari. "Encara no ho podem descartar definitivament", ha admès Cooke. L'EMA farà una investigació addicional dels casos de trombosi per excloure totalment aquesta possibilitat.

Espanya i d'altres estats de la Unió Europea com França, Alemanya o Itàlia estaven esperant aquesta opinió del regulador per decidir si reactiven la vacunació amb AstraZeneca, que van paralitzar a principis de setmana malgrat que l'EMA no veia motius per fer-ho.

L'aturada es va desencadenar per una trentena de casos de trombosi entre els gairebé 5 milions de vacunats a Europa. Dinamarca i Àustria van ser dels primers a suspendre l'ús de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca a finals de la setmana passada, però quan Alemanya s'hi va sumar dilluns l'efecte dominó es va accelerar i més d'una quinzena d'estats de la UE, entre ells Espanya, van fer el mateix.

L'EMA va començar a investigar els fets la setmana passada sense veure indicis que els casos estiguessin vinculats a la vacuna. Davant l'alarma a les capitals europees, el regulador de la UE va ampliar la investigació demanant a tots els països que informessin de casos similars.