El Congrés aprova definitivament la Llei de l'eutanàsia amb els vots de la majoria de la investidura i Cs

Sessió del ple del Congrés dels Diptutats on avui s'ha legalitzat la llei de l'eutanàsia | EP

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous definitivament per 202 vots a favor, 141 en contra i 2 abstencions la Llei orgànica de l'eutanàsia que permet la mort assistida i converteix l'Estat en el sisè país que la legalitza. La Llei ja va passar pel Congrés al desembre i ara queda aprovada i llesta per publicar al BOE després d'incorporar les esmenes del Senat. Es començarà a aplicar tres mesos després de la seva publicació. El text ha obtingut els vots del PSOE, Podem, Cs, ERC, JxCat, PDeCAT, PNB, Bildu, Compromís, BNG, formacions que han recordat que és una llei que amplia drets i no obliga ningú.

Per contra, PP, Vox i UPN han votat en contra del text que al seu entendre –en paraules de la diputada de Vox Lourdes Méndez - deixa la vida dels ciutadans "en mans de l'Estat".

Un cop aprovada, i mentre la bancada esquerra celebrava l'aprovació, la dreta ha ensenyat cartells amb una premesa: "La derogarem".

Durant el debat d'aquest dijous Vox ha anunciat recursos al Tribunal Constitucional (TC), mentre que el PP estudia fer aquest mateix pas. El diputat del PP José Ignacio Echániz ha afirmat que la llei crearà un "efecte dominó" i convertirà l'Estat en un país de "turisme eutanàsic".

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha tancat el debat assegurant que la llei avança en el reconeixement dels drets cap a una "societat més humana i justa". "Avui fem un pas més en el camí de progrés", ha dit, que farà de la societat espanyola "una societat més decent i compromesa en la recerca d'una vida digna".

La diputada d'ERC Carolina Telechea ha recordat que la Llei "no obliga ningú", sinó que dóna nous drets a malalts crònics amb malalties greus i incurables. "El dret a una mort digna és un reflex del dret a la dignitat de les persones", ha dit.

La diputada de Cs Sara Giménez ha afirmat que la llei reconeix el "dret a decidir" i suposa un avenç important en els drets dels ciutadans. Ha recordat que l'eutanàsia no es contraposa al dret de rebre cures pal·liatives. Ha acusat el PP i Vox de pretendre "imposar la seva moral" als ciutadans.

La diputada de Podem Rosa María Medel ha afirmat que aquesta és una llei "perseguida pel pensament totalitari" dels que "volen imposar les seves opinions sobre els altres". La Llei de l'eutanàsia, ha dit, "ens fa a tots una mica més lliures".

La Llei –que va arribar al Congrés en forma de proposició de llei del PSOE- estableix un procediment a través del qual el pacient pot demanar que se li apliqui l'eutanàsia tant en centres hospitalaris com a casa.

Ho podran demanar els majors d'edat que pateixin una malaltia greu, crònica, invalidant o incurable en situacions associades a un "patiment físic o psíquic constant i intolerable" i quan, a més, existeixi la "seguretat" o una gran probabilitat que no hi hagi capacitat de cura o millora.

Un cop completi la tramitació i entri en vigor, la llei regularà que els qui sol·licitin l'eutanàsia ho facin en dues peticions per escrit separades per un mínim de 15 dies. La decisió ha de ser autònoma i sense pressions, i es pot fer palesa a través d'una declaració de voluntats anticipades.

L'avaluació la faran dos facultatius que remetran el seu examen a una comissió de control, que és qui haurà de donar, o no, el seu vistiplau a l'aplicació de l'eutanàsia. En cas de penediment, el pacient se'n podrà desdir en qualsevol moment.

Es durà a terme sempre amb la participació de personal sanitari. Si es tracta d'un suïcidi assistit s'aplicarà per part del mateix pacient, que serà qui s'administri la substància amb observació mèdica. En cas d'eutanàsia per part dels facultatius. Amb tot, la llei contempla que els facultatius s'acullin a l'objecció de consciència i ho deixin en mans d'un altre metge.