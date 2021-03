Més d'un centenar de taxistes es concentren a Barcelona contra el retorn d'Uber a la ciutat

Uns 120 taxistes s'han concentrat aquest dijous a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona per començar, des de les 10.00 hores, una marxa lenta fins al Parlament de Catalunya per protestar contra el retorn d'Uber a la capital catalana.

Uber torna a funcionar a la ciutat des de dimarts passat, quan va posar en funcionament una aplicació amb la qual es poden contractar taxis i ha assegurat que ja compta amb 350 taxistes inscrits.

No obstant això, el portaveu d'Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, ha explicat aquest dijous que l'organització ha fet 1.500 peticions de trajecte des de dimarts i no s'ha acceptat cap, per la qual cosa ha qualificat de "taxistes invisibles" els professionals que segons Uber s'han inscrit a la plataforma.



"Ni legal ni il·legalment"

Álvarez ha subratllat que els taxistes no volen la presència d'Uber a Barcelona "ni legal ni il·legalment" i ha desafiat la companyia a demostrar que compta amb els cotxes amb els quals assegura que treballa.

Segons el portaveu d'Élite Taxi, els taxistes no volen treballar amb Uber, per la qual cosa ha augurat que "se n'hauran d'anar o continuaran fent el ridícul com ja ho han estat fent 48 hores".

A més, Álvarez ha recordat que ja van aconseguir que Uber hagués de deixar d'operar a Barcelona dues vegades i ha augurat que no es cansaran: "Ens encanta demostrar a la societat que es pot guanyar aquestes empreses".

El líder sindical ha descartat una vaga de taxis com la que va tallar la Gran Via durant l'estiu del 2018 i ha apuntat que "tothom pot estar tranquil".



Uber assegura que 10.000 persones han obert l'app en dos dies a Barcelona

Uber assegura que més de 10.000 persones han obert l'app a Barcelona des que van aterrar per tercera vegada a la ciutat fa dos dies, aquesta vegada treballant amb taxistes. En un comunicat, la multinacional afirma que mig milió de barcelonins tenen l'aplicació instal·lada al seu telèfon mòbil. Tot i aquesta "demanda molt elevada", Uber lamenta que "la campanya d'intimidació d'alguns sectors del taxi hagi provocat que molts taxistes tinguin por de sortir a treballar". Per això, demanen a les administracions públiques catalanes que "prenguin mesures el més aviat possible per frenar aquesta situació". Precisament, el sector del taxi es mobilitza en una marxa lenta aquest dijous a Barcelona per mostrar el rebuig a Uber.L'empresa de mobilitat ha assegurat que es comprometen a fer arribar "tota la documentació requerida" a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), que els demana que ofereixi tarifes de preu tancat –conegudes com a T3- a través de la seva aplicació per poder operar a Barcelona.

En aquest sentit, Uber defensa que el servei que dóna és "legal" i assegura que "necessita un tracte just" per part de les autoritats.Segons l'aplicació, el decret 314/2016 de la Generalitat "estableix clarament que per operar un servei amb taxímetre a Barcelona cal una notificació prèvia, i no una autorització de l'AMB".

En aquest sentit, recorden que el novembre de 2020 van enviar la notificació prèvia a l'AMB per operar un servei d'intermediació de taxis a Barcelona i van iniciar els tràmits per, a més, operar amb la tarifa T3 de preu tancat.