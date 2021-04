Multes per Setmana Santa: aquestes són les sancions per saltar-se el tancament perimetral

Marxar a una altra comunitat et pot sortir molt car aquests dies de Setmana Santa. Actualment existeixen limitacions a la mobilitat que cal tenir en compte i que, si no es compleixen, poden suposar una multa.

Segons ha establert la Generalitat, a través del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), només es permet la sortida de la comarca a les bombolles de convivència. És a dir, si un manresà, fruitosenc o surienc, per exemple, surt del Bages, ho pot fer acompanyat sempre i quan ho faci amb les persones amb qui conviu a casa.

Així, si hi ha dues persones que són parella, però no viuen juntes, no poden anar d'excursió o sortir de la comarca plegades. Ni per anar a esquiar, ni per turisme per Setmana Santa ni anar a veure amics. Al fer-ho, s'arrisquen a ser multats ja que en un control policial no podran justificar que són una bombolla de convivència (això es fa a través del DNI o un «certificat de convivència» de l'ajuntament corresponent).

Per als que sí que siguin bombolla han de tenir en compte que els Mossos d'Esquadra també a ells els poden demanar un certificat d'autoresponsabilitat que justifiqui el desplaçament. T'ho expliquem en aquest altre article.

Si no porto cap certificat per sortir de la comarca i em paren, em poden multar?



Sí. Seria una infracció lleu, considerada com a incompliment d'una ordre general de confinament decretat o qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptades per les autoritats. La multa podria oscil·lar entre els 500 i els 300 euros.