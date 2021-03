Plaça Catalunya, Sagrada Família i Sant Fruitós, punts on el virus és més actiu

L'accés al CAP Bages, on es concentra l'activitat sanitària de l'àrea bàsica Plaça Catalunya

L'accés al CAP Bages, on es concentra l'activitat sanitària de l'àrea bàsica Plaça Catalunya ARXIU/Oscar Bayona

Tot i que de forma moderada, els casos de covid continuen a l'alça a les comarques de l'àmbit de Regió7, on només s'escapen d'aquesta dinàmica el Solsonès i el Moianès. Al Bages, els nous positius setmanals han passat de 244 a 251 en set dies i l'atenció recau a les àrees bàsiques de Plaça Catalunya i Sagrada Família de Manresa i la que engloba els municipis de Sant Fruitós i Navarcles.

Les dades de Salut marquen un canvi de patró en els nous contagis. Des de l'1 de març, a l'Àrea de Gestió Assistencial del Bages, el Solsonès i el Moianès, el grup d'edat amb més positius és el de 15 a 29 anys, seguit dels menors de 15 anys. Per contra, l'avanç de la campanya de vacunació ha fet que el grup dels majors de 79 anys hagi passat de ser el més afectat, el febrer passat, al que registra menys positius a dia d'avui.

Per zones, a l'àrea bàsica Plaça Catalunya de Manresa (CAP Bages), en els darrers set dies s'hi han detectat 39 nous casos de covid, els quals se sumen als 22 casos reportats en els set dies previs (el creixement és del 77%). La incidència del virus també és rellevant al CAP de la Sagrada Família, on hi ha controlats 75 casos de coronavirus actius, 42 diagnosticats en els darrers set dies i 33 en els set dies anteriors. I encara a la capital del Bages, a l'àrea del CAP Les Bases, els nous casos han passat de 5 a 15, mentre que han reculat al Barri Antic (de 40 a 25).

A l'àrea bàsica que inclou Sant Fruitós i Navarcles, on ja fa unes setmanes que el virus no remet, encara hi ha 163 positius amb capacitat de contagi: en els darrers set dies se n'han comptabilitzat 70, set més que en el període anterior (63).

També caldrà estar atents a com evoluciona la pandèmia a Súria, on en set dies s'ha passat de 3 nous casos de coronavirus detectats a 10; i a Sant Joan, que ha passat de 5 a 10. Per contra, Cardona encadena una setmana sense nous positius; a Navàs-Balsareny s'ha baixat dels 13 als 2; a Artés, dels 16 als 14, igual que a Sant Vicenç de Castellet; i a l'àrea bàsica de Montserrat, dels 22 als 11.

Aquestes dades van en consonància amb l'evolució de la velocitat de contagi (Rt) a tota la comarca, ahir situada en l'1,07. És a dir, cada malalt de covid transmet la malaltia, com a mínim, a una altra persona més. L'indicador es troba per sobre d'1 des del 5 de març passat.

Al Berguedà, en els darrers set dies s'han detectat 30 nous casos de covid, pels 26 dels set dies anteriors. D'aquests 30, 23 corresponen a l'àrea bàsica Berga Centre (la dada anterior era de 15). L'Rt segueix força alta, a 1,60, tot i que fa set dies era d'1,77.

Al Solsonès s'han sumat 9 contagis més, com en els set dies anteriors i al Moianès, també se n'han detectat 9 de nous, cinc menys que en el període previ. La velocitat de contagi a Solsona i comarca era ahir d'1,18 i al Moianès, de 0,96. A l'Anoia, els nous casos de coronavirus han passat de 124 a 137 en set dies. Destaca l'ascens a Igualada (de 29 a 46) i a Calaf (de 4 a 10). L'Rt comarcal era ahir d'1,13. Quant a la Cerdanya, els nous positius han passat de 16 a 17 i a l'Alt Urgell, de 28 a 54.