Salut prorrogarà les restriccions per Setmana Santa i descarta obrir més els bars

La consellera de Salut de Catalunya, Alba Vergés, ha descartat aquest dijous obrir més l'hostaleria i la restauració de cara a la Setmana Santa, com va afirmar la portaveu del Govern, Meritxell Budó, el 2 de març. «Ens toca revisar-les [les restriccions] per al dia 28 [tenen una vigència de 14 dies], encara que sigui per prorrogar-les. Tot depèn de la situació epidemiològica. La fatiga pandèmica és una realitat, però el sistema de salut està fent front a tot això des de fa un any», ha dit Vergés.

Així, la Conselleria de Salut no estudia obrir més els sectors econòmics més castigats per la crisi, sinó, a tot estirar, mantenir les mesures vigents. El Govern fins i tot els podria tancar més, si les dades epidemiològiques ho avalessin. «La voluntat és mantenir les mesures més enllà de 14 dies. Però una altra cosa és que l'anàlisi epidemiològica va dia a dia. Entre totes i tots hem d'aconseguir que aquest estancament no es converteixi en un inici d'onada», ha manifestat Vergés a la roda de premsa setmanal del Procicat.

Preocupa la situació epidemiològica de Catalunya, on la pandèmia està «estancada» i ha frenat el lent descens de contagis de coronavirus que venia experimentant des de feia setmanes. Aquest dijous hi havia a les UCI 423 pacients amb coronavirus, una xifra que podria pujar als 800 «si hi hagués un rebrot», segons ha alertat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella. «No sabem si pujarem o si això és només un estancament», ha dit Comella.



«Prudencia» i «vigilància»

A més, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), si bé ha elogiat aquest dijous l'«increïble» progrés registrat a Espanya en la reducció dels contagis de coronavirus durant les últimes setmanes, ha alertat alhora contra un relaxament de les restriccions i mesures que han permès que es produís aquesta baixada.

«Hem de reconèixer que Espanya ha tingut un progrés increïble al trencar la transmissió des de principis d'any, quan va arribar al pic amb uns 42.000 nous casos al dia. Ara s'ha reduït set vegades. Els casos han baixat de forma molt efectiva i això s'ha de reconèixer», ha dit en roda de premsa la responsable d'Emergències d'OMS-Europa, Catherine Smallwood.

Smallwood va recordar que el coronavirus no ha canviat «de forma significativa» des del començament de la pandèmia i, si ho ha fet, és per millorar la seva transmissibilitat amb noves variants més contagioses.

Per això va assenyalar que cada decisió que es prengui en relació amb les pròximes festivitats religioses com la Setmana Santa s'ha de fer mirant de no soscavar els esforços fets fins ara.

«Hi ha un risc que pugin els casos, ho estem veient a diversos països. La cobertura de les vacunes no ha arribat als grups que estan impulsant la transmissió, així que hem de confiar en les mesures que tenim», va manifestar Smallwood, que va cridar a ser «prudents» i mantenir-se «vigilants», ja que continuem sent «vulnerables».

Parlant sobre la relaxació de les mesures en general, el director d'OMS-Europa, Hans Kluge, va recordar que els nous casos han pujat per tercera setmana consecutiva, tot i que no les morts, i que «en el moment en què s'aixequi la pressió sobre el virus, hi pot haver un augment».