Un tribunal declara inconstitucional que el Japó rebutgi el matrimoni homosexual

Un tribunal del Japó va declarar ahir inconstitucional la posició que manté el Govern de no reconèixer el matrimoni entre persones del mateix sexe, resolució que suposa la primera sentència d'aquestes característiques al país.

A la sentència que va emetre el Tribunal de Districte de Sapporo, situat al nord del país, la jutge Tomoko Takebe afirma que el rebuig del matrimoni entre persones del mateix sexe constitueix «un tracte discriminatori sense base racional» i és contrari a l'article 14 de la Constitució japonesa, que garanteix la igualtat davant la llei.

La sentència que es va fer pública ahir podria influir en el debat sobre el reconeixement del matrimoni homosexual en l'àmbit nacional al Japó, on actualment només és reconegut amb limitacions per algunes administracions municipals, entre les quals hi ha la de Sapporo, que va emetre de manera pionera certificats per a aquestes unions, tot i que no són vinculants nacionalment.

Els demandants, dues parelles d'homes i una de dones, formen part d'un grup de 13 parelles que van presentar demandes el Dia de Sant Valentí de l'any 2019 a diferents ciutats nipones, Sapporo, Tòquio, Osaka i Nagoya, amb l'al·legació que el fet de no reconèixer el matrimoni homosexual viola la Carta Magna, que recull la llibertat de matrimoni i la igualtat jurídica. El setembre del 2020 tres parelles més van presentar demandes a Fukuoka, i la d'ahir és la primera sentència que s'emet sobre la qüestió.

Diversos simpatitzants del moviment a favor de les unions matrimonials entre persones del mateix sexe es va congregar als afores del tribunal del nord del Japó, sostenint banderes amb l'arc de Sant Martí i una gran pancarta en la qual es podia llegir: «Un gran pas cap a la igualtat en el matrimoni», en celebració de la sentència, que ha quedat immortalitzada pels objectius de la premsa local.

Les tres parelles de Hokkaido, on se situa Sapporo, van decidir presentar la demanda després d'intentar registrar-se com a parelles casades i ser rebutjada amb l'argument que els matrimonis entre persones del mateix sexe no tenen estatus legal al país.