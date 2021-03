Salut dona per fet que entre avui i demà l'Estat eliminarà el topall de 55 anys per a la vacuna d'AstraZeneca

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha donat per fet que entre avui i demà el govern espanyol eliminarà el topall de 55 anys per a la vacuna d'AstraZeneca. Argimon ha confirmat que la vacunació es reprendrà dimecres i ha donat per fet que serà sense aquesta limitació d'edat. Ha posat en valor que l'Agència Europea del Medicament va ser clara en afirmar que la vacuna és "segura i efectiva" i ha dit que ell mateix es vacunaria amb aquest vaccí si li toqués. "Fer un 'Palomares'? El faria", ha dit a TV3. D'altra banda, ha explicat que durant Setmana Santa es vacunarà poc perquè els sanitaris també necessiten descansar.

Argimon ha valorat que els casos de trombes que s'han donat arreu d'Europa són pocs i "infreqüents", tot i això ha avalat que s'han de continuar estudiant. "Però en principi creiem que hem de seguir vacunant perquè és una vacuna segura", ha defensat. Ha apuntat que una de les possibles diferències amb el Regne Unit, on no s'han registrat aquests casos estranys, és que s'està vacunant gent més gran i no tan jove com a Europa. També ha confirmat que aquells que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca en rebran la segona del mateix vaccí.

Sobre el límit d'edat, Argimon s'ha mostrat convençut que Catalunya no haurà d'actuar pel seu compte ja que aquest topall s'eliminarà en les reunions previstes a escala estatal aquest cap de setmana. Ha afegit que no tindria sentit no fer-ho perquè "no té cap raó de ser no estar vacunant gent més gran de manera molt ràpida". El criteri del Govern no és que la vacuna d'Oxford estigui disponible també entre els 55 i els 65 anys sinó sense cap limitació d'edat a partir dels 18 anys.

En cas que això passi, Argimon entraria dins del col·lectiu susceptible a vacunar-se i ha assegurat que ho faria. "Em vacunaré i la doctora Cabezas es vacunarà, però no ho farem en directe", ha dit primer. Tot i que després ha afirmat que no tindria "cap inconvenient" en mostrar aquesta vacunació per ajudar a la conscienciació general sobre la seguretat del vaccí.

Sobre l'estratègia de vacunació, ha tornat a obrir el debat sobre un canvi en l'estratègia i si seria òptim seguir els exemples del Regne Unit i Canadà i endarrerir les segones dosis fins a 12 setmanes i posar més primeres dosis a més gent. L'altra opció és un model híbrid on s'administressin les dues dosis a majors de 75 anys i en edats més joves primeres dosis fins que a les 12 setmanes es comencessin a administrar segones. Això permetria vacunar molta més gent amb la primera dosi, que ja dona proteccions molt elevades. "T'evita pràcticament un 80% d'ingressos, malaltia greu i mortalitat i això és el que nosaltres necessitem", ha declarat.

El Govern portarà també aquest plantejament a les reunions interterritorials d'aquest cap de setmana. Sobre si Catalunya actuaria sola si no s'arribessin a acords, ha assegurat que la seva intenció no és arribar a aquest extrem però ha afegit que necessita "que hi hagi debat".



Donar més aire als territoris

El secretari de Salut Pública també ha plantejat "donar més aire" dins dels territoris amb menys incidència de la covid. Ha descartat confinar àrees amb incidències molt elevades, com la Vall d'Aran, i ha dit que en tot cas si s'ha de plantejar alguna discriminació "hauria de ser en positiu" en les zones "en verd". En general, ha confiat "no anar enrere" en les mesures per Setmana Santa i ha afirmat que "tant de bo" es pogués ampliar horaris en la restauració i relaxar altres mesures, però ha insistit que "dependrà de les dades epidemiològiques". Ha reconegut també que és "molt discriminatori" que la restauració dels centres comercials no pugui obrir i espera que això canviï "de seguida que es pugui".

Tot i això, ha defensat que si es manté el tancament d'aquests bars i restaurants és per mantenir l'esperit que es pugui anar al centre comercial a comprar però no "a passar el dia". "Però penso que sí, hauríem de tenir la mateixa consideració que la resta", ha manifestat.

Sobre relaxar les mesures en els territoris amb millors indicadors, que actualment es concentren a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, Argimon ha explicat que s'està parlant amb les entitats municipalistes per tal de decidir si es poden prendre mesures "internament dins de cada comarca" en aquelles on els indicadors de la covid-19 són més bons.



Defensa l'obertura tot i la situació epidemiològica

Argimon ha tornat a defensar que s'estigui fent una petita obertura de les restriccions, tot i la situació epidemiològica. "Necessitem aire, el necessitem tots des del punt de vista social, emocional i econòmic", ha afirmat. Ha insistit però que s'ha de fer "amb la màxima responsabilitat possible" perquè estan "en joc" les properes setmanes i l'inici de la vacunació massiva, prevista per a l'abril.

En aquest sentit, ha afirmat que amb la incidència actual, la vacunació "evitaria uns 500 ingressos", mentre que si la incidència puja a nivells per exemple dels que té França, serien uns mil ingressos.

Segons el seu parer, el Govern sempre ha estat clar en quant a que el confinament comarcal només es pot trencar amb la bombolla de convivència. En aquest sentit, ha introduït però que una persona que viu sola també té la seva bombolla més propera. "Aquesta persona que viu sola tindrà amics que no conviuen junts, però sí poden sortir aquest cap de setmana han de sortir perquè és bo que surtin", ha declarat.



Demana "imaginació" a Cultura de cara a Sant Jordi

El secretari també ha demanat "imaginació" al Departament de Cultura de cara a Sant Jordi, perquè ha reconegut que és "molt aviat". Ha afirmat que Salut ajudarà "tot el que pugui" per poder tirar endavant aquesta celebració ja que ha posat en valor que la cultura ha ajudat molt durant el confinament i hi continua ajudant.