Cases rurals i càmpings tenen una alta demanda per a tota la Setmana Santa

Les cases rurals, els hotels i els càmpings de les comarques de muntanya encaren amb optimisme el període de Setmana Santa, després d'estar mesos sense poder rebre clients de fora del municipi o de la comarca a causa de les mesures covid. Després de l'aixecament del confinament comarcal de dilluns passat, esperen aconseguir xifres d'ocupació altes.

El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, ha assenyalat a Regió7 que la previsió per a aquestes dates festives és que hi hagi al voltant del 80% de cases reservades. Baños ha recalcat que les que resten lliures són precisament les més grans, a causa de la prohibició de desplaçar-se fora de la bombolla de convivència. Els primers símptomes que hi pot haver una bona ocupació ja han arribat amb les reserves per a aquest cap de setmana.

Amb tot, Baños recorda que no serà «una Setmana Santa normal», ja que habitualment s'acostuma a aconseguir el ple de les places disponibles amb les condicions de covid. El president de l'Associació de Càmpings del Berguedà, Joan Montanyà, ha assenyalat que hi ha diversitat d'opinions entre els càmpings en decidir el topall màxim d'ocupació permès.

Mentre que alguns optaran per deixar que s'ompli al 100%, d'altres preferiran ser més prudents i impedir que se superi el 80% d'aforament. En aquest sentit, però, Montanyà ha recordat que també dependrà de les instal·lacions de cada càmping. Al marge d'això, el president de l'associació destaca que durant la Setmana Santa «notarem un salt. La gent ja s'ha començat a bellugar per buscar parcel·les i esta venint a posar a punt les caravanes», afirma Montanyà. I els responsables dels càmpings miren d'accelerar preparatius per tenir l'establiment a punt per rebre clients.

De moment, aquest cap de setmana ja es començarà a notar l'obertura de mobilitat, especialment pel que fa als càmpings, que preveuen superar el 50% d'ocupació. La millora és més tímida en l'àmbit de les cases rurals, que preveuen omplir poc més del 20%.

El sector del turisme rural està a l'espectativa de veure com es concreten les limitacions dels grup bombolla a l'interior de les cases. «Si finalment només es poden omplir amb un únic grup, això serà un problema perquè la majoria de cases són de 10 places en amunt», lamenta Oriol Baños.

Salut alerta que la baixada de contagis s'ha estancat i que les UCI continuen amb molta tensió, i ha demanat precaució de cara al primer cap de setmana sense confinament comarcal per als grups bombolla.

En aquest sentit, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, va subratllar que un rebrot ara podria provocar una quarta onada amb 800 malalts a la UCI per covid-19. Comella va admetre preocupació pel que pugui passar els propers dies. Ara, a les UCI del conjunt d'hospitals encara hi ha 423 pacients covid. Si ara es produís una quarta onada, la situació a les UCI seria pitjor que la de l'inici de la tercera, quan hi havia 320 pacients, a mitjan desembre.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar més «prudència que mai» en les mesures de protecció de la covid-19, després que la baixada de contagis s'hagi estancat i que alguns indicadors, com la velocitat de transmissió del virus (Rt), hagin pujat lleugerament.

«No podem baixar la guàrdia», va remarcar la consellera amb vista al cap de setmana, després que aquest dilluns es flexibilitzessin algunes restriccions, com el confinament comarcal si es manté la bombolla de convivència o l'obertura del comerç no essencial.

La consellera va assenyalar que són conscients que aquest cap de setmana hi pot haver «un canvi en l'estat d'ànim» i va recordar, en aquest sentit, que tota activitat que es faci fora de la bombolla de convivència, tant social com professional, s'ha de fer amb les mesures de prevenció de contagis del coronavirus.