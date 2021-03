La Comissió Europea denuncia el Regne Unit per no recuperar les ajudes il·legals de Gibraltar

La Comissió Europea (CE) ha decidit aquest divendres denunciar el Regne Unit davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per no recuperar en la seva totalitat ajudes d'Estat il·legals de fins a 100 milions d'euros concedides com a exempcions fiscals per interessos passius i drets d'autor ('royalties') a empreses multinacionals a Gibraltar. En un comunicat, Brussel·les precisa que l'ajuda, a través d'un règim fiscal que vulnerava les normes europees, es va concedir abans que el país abandonés el club comunitari.

En concret, l'Executiu comunitari explica que les autoritats del Penyal només han recuperat uns 20 milions d'euros de les ajudes fiscals identificades en una investigació oberta el 2013 i remarca que ja han passat «més de dos anys» des que Brussel·les va exigir a Gibraltar recuperar aquests diners.

El cas es remunta, doncs, al 2013, quan la Comissió va obrir una investigació contra el règim de l'impost de societats que Gibraltar havia posat en marxa tres anys abans. El desembre del 2018, Brussel·les va determinar que les exempcions per interessos i cànons i els cinc acords fiscals o 'tax rulings' que Gibraltar va tancar amb diverses empreses era il·legals. Per això, va ordenar al Penyal que recuperés aquestes ajudes.

«Més de dos anys després que la Comissió prengués la decisió, les ajudes encara no s'han recuperat totalment i no s'ha avançat suficient per restaurar la competència. Per això hem decidit denunciar el Regne Unit davant el Tribunal de Justícia», recull el comunicat, firmat per la vicepresidenta de la Comissió responsable de Competència, Margrethe Vestager.