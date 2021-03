Majoria d'homes a la presidència dels grups parlamentaris i majoria de dones als càrrecs de portaveus

Cinc homes i dues dones a les presidències dels grups parlamentaris. I quatre dones i tres homes als càrrecs de portaveus. En general aquesta legislatura s'ha produït una renovació. Albert Batet (JxCat), Jéssica Albiach (CatECP) i Carlos Carrizosa (Cs) són els únics que repeteixen com a presidents dels seus respectius grups tot i que en el cas de JxCat es tracta d'una situació provisional, ja que podria canviar tenint en compte que la negociació per formar el pròxim Govern continua oberta. Tots els portaveus són nous en els seus càrrecs tot i que es coneixen bé el Parlament perquè ja han estats diputats de la cambra catalana excepte el de Vox, partit que per primera vegada hi té representació.

Aquesta tretzena legislatura hi ha el Parlament més partidari de la història amb una Mesa que, per primera vegada, té la presidència i les dues vicepresidències ocupades per dones. Pel que fa als grups parlamentaris, hi ha majoria de dones als càrrecs de portaveus mentre que els homes són majoria a les presidències dels grups. Hi ha 8 partits que tenen representació a la cambra catalana i tots tenen grup parlamentari excepte el PPC, que amb tres diputats està al grup mixt. La CUP torna a tenir grup parlamentari propi després d'una legislatura amb només 4 diputats .

El partit més votat el 14-F, el PSC, ha situat Alícia Romero com a pròxima portaveu del grup parlamentari i Raúl Moreno com a portaveu adjunt. La que ha estat portaveu dels socialistes catalans al Parlament en l'anterior legislatura, Eva Granados, és ara vicepresidenta segona de la Mesa; i el que n'era portaveu adjunt, Ferran Pedret, també és ara a la Mesa com a secretari primer. Els 33 diputats del PSC, 16 més que l'anterior legislatura, estaran liderats per Salvador Illa que és president del grup en substitució de Miquel Iceta. Fins ara Romero ha exercit com a portaveu dels temes econòmics i és diputada des del 2012.

El diputat d'ERC i president del Consell Nacional del partit, Josep Maria Jové, serà el president del grup d'ERC al Parlament. La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, serà la nova portaveu del grup a la cambra catalana. Jové, investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per l'1-O, substituirà en el càrrec al fins ara president dels republicans a la cambra Sergi Sabrià. Tant Jové com Vilalta formen part de l'equip negociador d'ERC per pactar la investidura de Pere Aragonès amb JxCat i la CUP.

JxCat manté Albert Batet com a president del grup i Gemma Geis com a portaveu de manera provisional. I és que amb les negociacions obertes per formar el pròxim Govern, els de Junts no descarten que Batet s'hi pugui acabar incorporant i, per tant, deixaria la presidència del grup parlamentari. Així doncs, fonts pròximes apunten que fins que no es tanqui la negociació del Govern, els rols de president i portaveu no seran definitius.

Dolors Sabater serà la presidenta del grup parlamentari de la CUP-Un nou cicle per guanyar de 9 diputats i Eulàlia Reguant, la portaveu. Reguant va ocupar el número 3 de la llista per Barcelona a les eleccions del 14-F i ja va ser diputada del Parlament del 2015 al 2017. En aquesta legislatura, els anticapitalistes passen a tenir grup parlamentari propi després d'una última legislatura amb només 4 diputats compartint grup mixt amb els populars. La líder de Guanyem Catalunya i cap de llista a les eleccions, Dolors Sabater, presidirà així el cinquè grup més nombrós de la cambra catalana, per darrere de Vox.

El partit d'extrema dreta que ha entrat al Parlament per primera vegada ha designat el president de la formació a la província de Barcelona, Juan Garriga, com a portaveu a la cambra catalana. A les passades eleccions del 14 de febrer anava de número tres a la llista del partit a la circumscripció de Barcelona i és cosí d'Ignacio Garriga, que encapçalava la candidatura i serà el president del grup parlamentari. El portaveu adjunt de Vox al Parlament serà el diputat Manuel Acosta. Malgrat aquests nomenaments, fonts de Vox han indicat a l'ACN que previsiblement el pes comunicatiu i el protagonisme del grup parlamentari recaurà en Ignacio Garriga.

El grup parlamentari d'En Comú Podem ha designat el diputat David Cid com a portaveu al Parlament. En la legislatura passada, aquest càrrec requeia en Susanna Segovia, que ara passarà a ser portaveu adjunta. També assumirà aquest càrrec el diputat Lucas Ferro. Fins ara, la portaveu adjunta de CatECP havia estat Marta Ribas, que no va repetir a la candidatura dels comuns per al 14-F després d'haver estat parlamentària durant vuit anys. El grup parlamentari continuarà presidit per Jéssica Albiach amb el mateix número de diputats, vuit.

Carlos Carrizosa es manté de president del grup parlamentari de Cs, que ha passat de 36 diputats a 6. Nacho Martín Blanco serà el nou portaveu de la formació ocupant el càrrec que abans de la campanya electoral havia exercit Lorena Roldán, que va deixar el partit a finals de desembre. Fins ara Martín Blanco era portaveu adjunt al Parlament, paper que a partir d'ara desenvoluparà Marina Bravo, que és també secretària general de Cs a nivell estatal.

El PPC serà aquesta legislatura al grup mixt però aquesta vegada no el compartirà amb ningú. Ara és l'únic partit polític amb representació al Parlament que no té grup parlamentari. Ha passat de 4 diputats a 3: Alejandro Fernández, Eva Parera i Lorena Roldán. El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, exercirà com a president-portaveu.