Sàmper adverteix que aquest cap de setmana «és una prova» i que «no està decidit» què es podrà fer per Setmana Santa

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha dit que el compliment de les mesures establertes per evitar contagis per la covid-19 d'aquest cap de setmana serà "una prova" perquè encara "no està decidit" què es podrà fer per Setmana Santa.

En una entrevista a Rac1, ha exposat que "dilluns, dimarts i dimecres vinents el Procicat començarà a valorar quina és la resolució següent, si de pròrroga de l'actual, si de millora pel que fa a més aire o si d'empitjorament". Considera que "la mesura més eficaç" és el toc de queda, que "es pot allargar uns quants mesos". Sàmper també ha insistit que la limitació és a una sola bombolla, i que a partir del dia 26 els grups permesos passaran de les sis persones a les quatre.

"És impossible tenir un mosso a cada cantonada", ha reconegut el conseller, que ha demanat "corresponsabilitat" a la població i ha insistit en la limitació a una sola bombolla.

"Hem posat l'aire i no voldríem tancar l'aire, però la resolució pot variar si els índexs fossin negatius", ha advertit Sàmper en relació a la Setmana Santa.

Les descàrregues del certificat d'autoresponsabilitat han passat de les 8.000 amb el confinament municipal a les 40.000 amb el confinament comarcal, i en aquests moments estan al voltant de les 15.000, ha explicat el conseller.

Sàmper ha dit que si bé el document "no és ni obligatori" sí que "facilita la feina" als cossos policials. Ha recordat que també cal acreditar la bombolla, el que es pot fer amb un certificat de convivència, els DNI o el llibre de família.