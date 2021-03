Barcelona estudia fer un cementiri per a mascotes

El Pla Estratègic de Cementiris de Barcelona 2020-2027 preveu estudiar fer un cementiri per a animals de companyia al cementiri de Collserola. L'Ajuntament ho va donar a conèixer ahir. «És un projecte real que ens interessa» perquè pot ser «un servei d'interès i una demanda de futur» a la ciutat, on hi ha animals de companyia a la meitat dels habitatges, ha explicat.