Crearan una comissaria per a víctimes de violència masclista

Els Mossos d'Esquadra activaran l'1 d'abril un número de whatsapp per oferir informació a les víctimes de violència masclista, una xacra que la pandèmia ha accentuat i contra la qual el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha proposat crear una Comissaria de la Dona especialitzada en aquests casos.

Es tracta d'un conjunt de mesures que va anunciar ahir en roda de premsa amb la psicòloga especialista en violències masclistes Alba Alfageme i la inspectora de l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana Montserrat Escudé, després de presentar-les a diverses autoritats, entre elles la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó.

Aquesta bateria, que consta de 20 iniciatives, passa per engegar el número de telèfon 601001122 per brindar informació a través de whatsapp a les víctimes de violència masclista, sobretot a les joves i a les que tenen reticència a anar a comissaria. A través d'aquesta plataforma, agents especialitzats en violència masclista de la regió policial de Barcelona donaran detalls sobre com funciona el procés de denúncia, consells d'autoprotecció i seguretat i les diferents entitats que formen part de la xarxa de suport a les víctimes, entre d'altres. «Està pensat sobretot per arribar als joves, perquè és molt més fàcil que enviïn un whatsapp que es dirigeixin físicament a una comissaria», ha explicat Escudé. Però no es tracta d'una eina per a incidències o emergències, per a això es manté el número 112.