Desarticulen una xarxa internacional de proxenetes a Girona, fan 19 detencions i alliberen 18 dones

Una operació conjunta d'agents dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la policia de Romania ha aconseguit desarticular a Girona una organització criminal internacional d'origen romanès dedicada al tràfic de dones per a la seva explotació sexual. En l'operació, coordinada per Europol, han estat alliberades 18 dones -7 a l'Estat i 11 a Romania- i han estat detingudes 19 persones -8 a l'Estat espanyol i 11 a Romania. L'entramat tenia ramificacions al Regne Unit, Dinamarca i Alemanya, on es prostituïa les dones que, en alguns casos, "marcaven" amb tatuatges.

La investigació duta a terme per un equip conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional va determinar la presència d'una organització criminal d'origen romanès assentada a la demarcació de Girona que pretenia, segons un comunicat dels agents catalans, monopolitzar el negoci de la prostitució de carrer a les zones de l'Alt Empordà i La Selva. Per aconseguir-ho, la policia assegura que feien ús de la violència i la intimidació contra altres dones i proxenetes de la zona amb l'objectiu d'expulsar-los o bé per obtenir un pagament per poder continuar treballant.

Les dones eren captades per membres de l'organització i hi iniciaven una relació suposadament sentimental amb elles. Posteriorment, i mitjançant coaccions i agressions físiques, la policia assegura que les traslladaven a l'Estat espanyol, el Regne Unit, Dinamarca i Alemanya on se les obligava a exercir la prostitució, tant en clubs com en la via pública. Les dones havien de lliurar la recaptació diària als líders de l'organització, que no dubtaven a mostrar-se a les xarxes socials amb gran ostentació i luxe.

Els proxenetes obligaven les dones a treballar de manera ininterrompuda amb condicions higièniques que els Mossos qualifiquen de deplorables, fins i tot quan en algun cas alguna havia quedat embarassada, fet que suposava un greu risc en plena crisi sanitària. Algunes d'aquestes dones eren, a més, marcades amb tatuatges perquè altres organitzacions semblants sabessin que eren de la seva "propietat", i així hi quedaven lligades de per vida i les induïen a la idea que l'única alternativa per a subsistir era l'exercici de la prostitució.

Segons la nota de la policia, quan l'organització criminal advertia que la situació pandèmica provocava un descens de clients i beneficis en les zones que controlaven a Girona, desplaçava a gran part dels seus membres i de les seves víctimes fins a Romania i el Regne Unit i no tornaven a l'Estat espanyol fins que les condicions milloraven.

L'operació policial ha conclòs amb l'entrada i escorcoll de manera coordinada en dos domicilis de Figueres i a catorze més a Romania, en les quals hi han participat més de 180 agents d'ambdós països. Entre els efectes trobats en els escorcolls realitzats a Romania hi ha fotografies de caràcter pornogràfic en les quals hi apareix una de les víctimes alliberades, menor d'edat, que també era obligada a prostituir-se. Entre les vuit persones detingudes a Catalunya s'hi troben els dos líders de l'organització, que han ingressat a presó provisional.