La Diputació reforça, des d'aquest cap de setmana, la vigilància als parcs naturals

La Diputació de Barcelona incrementarà a partir d'avui i durant els caps de setmana i festius que venen la vigilància als diferents espais que integren la xarxa de parcs naturals, entre els quals hi ha el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, davant l'augment de visitants que s'hi espera després de l'aixecament del confinament comarcal.

Cada parc natural farà un seguiment de l'afluència de visitants, així com dels aparcaments situats a l'interior, de manera que s'avisarà Mossos si la situació comença a ser preocupant de cara a una possible sobreocupació. També es farà un seguiment dels vehicles que incompleixin les normes d'estacionament, que podran ser denunciats.

A banda de controlar el trànsit, els accessos i l'afluència, personal de guarda i de vigilància també vetllarà perquè es respecti el medi natural amb civisme i correcció. Una vigilància que es veurà reforçada per patrulles mòbils d'Agents Rurals i Mossos d'Esquadra, que vetllaran pel compliment de les normatives.

El reforç d'aquests controls ve motivat per l'alleujament de les mesures de mobilitat en el primer cap de setmana en què ja no hi ha restriccions comarcals. Es mantindrà durant els propers caps de setmana, i també els dies festius de Setmana Santa i Pasqua, en què igualment s'espera una afluència més gran de visitants en aquests parcs.

D'altra banda, la Diputació recorda que, en el cas del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, es pot accedir amb el Bus parc (com també al del Montseny). Funciona tots els caps de setmana i festius amb un servei regular cada hora des de 2/4 de 9 del matí des de l'Estació del Nord de Terrassa fins al coll d'Estenalles, Mura i Talamanca.

Paral·lelament, s'ha reforçat la campanya de sensibilització.