França capgira la vacuna d'AstraZeneca: ara només per a majors de 55 anys

L'Alta Autoritat de Sanitat (HAS) de França va recomanar ahir que, mentre s'aclareixen els dubtes sobre el risc de trombosi de l'AstraZeneca per a les persones de menys de 55 anys, es reservi aquesta vacuna només per als que superen aquesta edat.

En un dictamen publicat unes hores abans que es reprengui a França la vacunació amb AstraZeneca, l'HAS recupera el gruix dels arguments que va donar dijous l'Agència Europea del Medicament (EMA). Per això, insisteix que es pot tornar a administrar sense esperar més, ja que ha quedat demostrat amb les persones que l'han rebut que prevé en el 94% les hospitalitzacions per la covid. Amb tot, com l'EMA ha identificat un possible risc superior de trombes per a les persones de menys de 55 anys, i prefereix esperar i que no s'injecti en aquest grup mentre no arriben dades complementàries.

També recorda que els dos pròxims mesos la immensa majoria del grup prioritari per rebre vacunes seran els més grans d'aquesta edat i als menors de 55 anys que figurin en els grups prioritaris se'ls poden administrar altres vacunes.

Poc després que l'EMA defensés la seguretat i l'eficàcia de l'AstraZeneca, el primer ministre, Jean Castex, va anunciar dijous que ahir s'aixecaria la suspensió de les injeccions amb aquesta vacuna que s'havia decidit dilluns.Encara més, el mateix Castex -que té 55 anys- va voler contribuir personalment a aixecar les suspicàcies que ha generat i va convocar a les 14.30 h locals (13.30 GMT) els mitjans en un hospital militar de Saint-Mandé, una ciutat de l'extraradi de París, per vacunar-se amb AstraZeneca.

Per la seva banda, diversos estats de la Unió Europea també van reprendre ahir la vacunació amb AstraZeneca després que EMA hagi conclòs que el vaccí és «segur i eficaç». Fins a una vintena de països europeus havien paralitzat el subministrament de les dosis d'aquesta vacuna per la detecció d'alguns casos de trombosi, però, poc després del nou aval de l'EMA, estats com França, Alemanya i Espanya van anunciar la represa del subministrament d'aquesta vacuna. Altres, com Suècia o Dinamarca, mantenen de moment la suspensió.

Espanya i Portugal van anunciar que també ho faran, però més tard. En el cas d'Espanya, el subministrament d'aquesta vacuna es reprendrà dimecres després que els pròxims dies es facin reunions per saber per quin grup es comença i si s'amplia el límit de 55 anys.

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, va alertar que cada dia sense vacunació «és un dia que es perd per evitar morts».

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que si s'elimina el topall de 55 anys en el procés de vacunació d'AstraZeneca, el Departament començarà a prioritzar la vacunació per franges d'edat i, no pas, per col·lectius específics. De fet, la consellera va tornar a demanar que s'elimini el topall dels 55 anys i que es reprengui la vacunació del vaccí en funció de les franges l'edat. «No és tant la crida de col·lectius específics sinó crida a la població pel risc, en primer lloc la que ens pot assegurar la reducció de la mortalitat i també la reducció d'ingressos de llits de crítics; això creiem que és clau», va resumir Vergés.