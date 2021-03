Junts vol que el Consell per la República guanyi influència i ERC s'hi oposa

ERC i Junts han constatat aquesta setmana dificultats en les negociacions per pactar la formació del nou Govern que, en aquests moments, se centren en si el Consell per la República ha de tenir un paper en la futura legislatura: Junts vol que aquest òrgan que dirigeix l'expresident Carles Puigdemont guanyi en poder de decisió en l'estratègia independentista de l'executiu i ERC ho rebutja, expliquen fonts de totes dues formacions a Europa Press.

Fonts de Junts van assegurar a Europa Press que ERC vol «desacreditar» el Consell per la República (CxRep) perquè són conscients del que per a ells representa i perquè està encapçalat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «Ens hem enrocat. La resta va avançant. Les negociacions no estan trencades», sostenen aquestes fonts sobre els contactes que mantenen els equips negociadors de Junts i ERC.

D'altra banda, fonts republicanes consultades per Europa Press concreten que és Junts qui vol posar sobre la taula de negociació el paper del CxRep i els retreuen que pretenguin «traspassar certs poders de la Generalitat al Consell -poders de decisió-, com si en aquest òrgan hi hagués la veritable Generalitat». Aquestes fonts consideren que cal continuar treballant per «aconseguir restaurar la dignitat de les institucions» -cosa que creuen que l'expresident Quim Torra no va aconseguir- perquè volen que en la nova legislatura la Generalitat torni a ser protagonista, en les seves paraules. Així, s'avenen a estudiar crear un òrgan que abordi l'estratègia independentista i qui ha de formar-lo, però en cap cas aquest nou espai «ha de substituir el paper de la Generalitat», que és qui consideren que ha de pilotar aquest eventual procés. Subratllen que entre els actors que han de formar el nou òrgan de coordinació independentista no inclouen el CxRep, que consideren que Junts havia aparcat un temps i que ara torna a situar al tauler de negociació. Al programa electoral de Junts a les eleccions catalanes, la formació de Puigdemont apostava per distingir bé el paper de les institucions autonòmiques i el del CxRep, institució que creuen que ha de «liderar políticament el moviment independentista i assumir la preparació d'estructures per al nou estat en un context segur».

El partit creu que, sobre la base de l'1-O, la clau de l'èxit consisteix en la suma combinada del treball de les institucions i el suport de la mobilització popular, acompanyades «d'una tasca de preparació i organització que no estigui exposada a la repressió de l'Estat», que és la part que hauria d'assumir el CxRep.

Així, Junts volia reconèixer al CxRep com l'»autoritat nacional» i empoderar-lo per liderar el moviment independentista com a dipositari, al seu parer, del mandat de l'1-O i representar-los internacionalment.