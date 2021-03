«Aquest és el primer dissabte a la tarda que sortim»

Albert Martí i la seva família són veïns de Santpedor. Juntament amb la seva parella i el fill van aprofitar la tarda d'ahir per desplaçar-se al centre de Manresa i fer algunes compres de productes que no són de primera necessitat i que a vegades, entre setmana, costa trobar l'estona per sortir a comprar-los.

Com els ha anat que finalment aquest cap de setmana ja hagin obert les botigues, més enllà de les de productes de primera necessitat?

Coincidint amb l'obertura de les botigues, aquest ha estat el primer dissabte que hem decidit sortir i ho estem aprofitant per fer algunes compres.

Com ho feien fins ara?

Les compres de menjar i les coses que es necessiten per al dia a dia es podien fer el cap de setmana o entre setmana. Per fer les de roba o altres coses, ho teníem més difícil, especialment la meva parella, que no té tanta disponibilitat com jo. En canvi, el cap de setmana ho tenim més fàcil per poder-les fer.

Diu que és el primer dissabte que surten. Han estat molt tancats a casa?

Bé, no estàvem sempre a casa. Som de Santpedor i sortíem a fer algunes voltes pels camps de l'entorn, però aquest ha estat el primer dia que hem anat a comprar.

Com han portat el confinament i les restriccions que s'han anat posant per combatre la covid?

A casa ens hem anat adaptant a les diferents situacions que hi ha i ho seguirem fent. I el fet d'estar a casa, en el meu cas ho he portat bé perquè ja treballo des de casa. Això ha fet que la situació no m'hagi afectat gaire i he seguit fent la meva feina.