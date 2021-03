ERC i la CUP ultimen un preacord per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat

Esquerra Republicana (ERC) i la CUP estan tancant un preacord aquest diumenge per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Després de setmanes negociant entre JxCat, la CUP i ERC, aquest és el primer pas per poder arribar a un acord entre tots els independentistes que faci viable una investidura abans que divendres vinent expiri el termini per convocar el ple que ho faci possible.

Les negociacions, però, continuen, i les converses han de seguir aquesta setmana vinent, donat que les tres formacions s'han compromès a intentar fer un pacte d'investidura i, si pot ser, de legislatura. Després de l'acord per la presidència del Parlament, aquest preacord afegeix pressió a ERC per a que s'hi sumi.

Les comissions negociadores de les dues formacions han esbossat un preacord que fixa les prioritats de la legislatura en clau "social i nacional" i que permetria garantir l'inici de la legislatura, així com la seva estabilitat. Tot i això, aquest document encara s'haurà de portar a validació als respectius òrgans interns.

El dret a l'habitatge és un dels aspectes que les dues formacions han acordat reivindicar, no només per donar resposta a l'emergència de l'habitatge de forma immediata, sinó també per poder generar un canvi de model a mitjà termini. Així, veuen necessari impulsar una agenda legislativa catalana en matèria d'habitatge, i alhora, actualitzar els protocols per evitar desnonaments a persones en risc de vulnerabilitat.

Pel que fa a les polítiques de salut, han confirmat que han de prendre una rellevància "evident" en una legislatura que estarà marcada encara per la pandèmia de la covid-19 i la crisi que se'n deriva. Per això, ERC i la CUP consideren que s'ha de reforçar l'atenció primària per situar-la "al centre del sistema sanitari públic". Per fer-ho, es marquen com a objectiu assolir el 25% del pressupost de Salut en aquest aspecte.

Introduir canvis en la gestió de l'ordre públic és un altre dels preacords a què han arribat republicans i cupaires les darreres hores. Les dues organitzacions independentistes consideren "imprescindible" un canvi en les actuacions policials en l'ordre públic de manera que, mentre no es publiquin els protocols, se suspengui l'ús dels projectils de foam per part dels cossos policials a Catalunya. En la mateixa línia, acorden poder implementar una comissió parlamentària d'estudi sobre el model d'ordre públic a Catalunya.

Les negociacions entre els dos partits també han avançat en clau nacional. En aquest sentit, les dues formacions es comprometen a preparar "les condicions necessàries" al llarg de la legislatura per a realitzar un nou embat democràtic, "preferentment en forma de referèndum", mentre es manté l'aposta d'ERC per un procés de negociació, per resoldre democràticament el conflicte de Catalunya amb l'estat espanyol.



La CUP valorarà el preacord el pròxim 24 de març

Els cupaires han convocat per aquest pròxim dimecres 24 de març un seguit d'Assemblees Obertes Parlamentàries telemàtiques, amb l'objectiu de valorar i debatre el seu posicionament de cara al debat d'investidura previst pel divendres 26 de març. En aquestes, hi participaran militants de les onze organitzacions que integren la candidatura parlamentària i s'abordarà un únic document amb el preacord assolit per part de les comissions negociadores dels dos partits sobre el programa polític de la pròxima legislatura.

La formació ha recordat que aquest preacord és "fruit" de les reunions de treball que s'han dut a terme durant les darreres setmanes i s'enviarà a la militància demà. Pel que fa a la votació, s'emetrà de forma telemàtica a través de l'urna de la CUP i els resultats es faran públics al llarg del dijous 25 de març.