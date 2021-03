Gabilondo es presenta a Madrid avisant que cal aparcar «fantasies»

El candidat socialista a les eleccions autonòmiques madrilenyes del 4 de maig, Ángel Gabilondo, va demanar ahir respecte per la intel·ligència ciutadana i posar en el centre les solucions als problemes de la comunitat de Madrid i aparcar «fantasies i deliris».

Gabilondo va demanar al PSOE que treballi per la ciutadania, no «per revenja o partidisme, sinó per Madrid». Ho va fer en un acte en què va ser presentat pel secretari general dels socialistes i president del Govern, Pedro Sánchez, després de donar a conèixer el lema de la seva campanya, «Governar de debò», i un vídeo en què es va reafirmar com «sonso, seriós i formal».

El candidat va pujar a l'escenari en un acte retransmès telemàticament després de comptabilitzar les catorze vegades que Sánchez es va referir a ell com a «seriós».

«He captat la indirecta», va fer broma, després de reafirmar-se com a tal i comprometre a posar-se al front d'un «govern seriós i seriosament» i després de matisar que el contrari a seriós és frívol. També va donar la raó a qui li crida «'soso'», si és que es refereixen a «assossegat», perquè ell no vocifera quan es tracten assumptes com la vacunació o la recuperació econòmica. «I no vull resumir el meu programa en un tuit, jo tinc molt més a dir», va llançar.

I va aclarir que per molt seriós que sigui, no és avorrit. «Detesto l'avorriment. Em prenc les coses serioses de debò, com que hi ha milers de madrilenys que han crescut amb crisi, els meus alumnes que segueixen sense casa, sense feina i amb por, amb els seus avis treballant i els seus pares a l'atur o sobrevivint quan a Madrid no falten recursos i sí sobra espectacle», va enumerar Gabilondo.

A més a més, es va descriure com una persona amb passió. «Jo soc una persona molt apassionada. Se't nota poc, podrà dir algun, però soc un candidat apassionat. Crec apassionadament en la bondat del projecte», va afirmar.