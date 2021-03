Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal a la Conca de Barberà

Els Bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi forestal a la serra de Senan, a la Conca de Barberà. Els efectius terrestres continuaran treballant a la zona durant la nit per assegurar el perímetre i acabar d'apagar la superfície. El cos ha rebut l'avís passades les 12 del migdia d'aquest dissabte. El foc avançava per una carena, a contravent, entre la zona de Puig Coniller i el cap de la Serra. Fins al lloc s'han activat, en total, una trentena de dotacions dels Bombers amb camions d'aigua i vehicles lleugers de coordinació i de comandament, unitats del GRAF (Grup d'Actuacions Especial), dels EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) i tres mitjans aeris (helicòpter bombarder i dos avions de vigilància i atac) de suport.

L'incendi es trobava en una zona de difícil accés i molt condicionada pel vent. La prioritat dels efectius ha estat evitar que el flanc dret - on s'hi ha treballat amb línies d'aigua i el suport dels mitjans aeris - arribes fins a la carretera de Senan, la T-232, per on l'incendi podia tenir més potencial. El cap de del foc ha quedat aturat a dalt de la carena pel vent i s'hi ha treballat amb maniobres combinades amb aigua i eines manuals per definir el perímetre de forma estable. El flanc esquerre, amb menys potencial, s'ha pogut estabilitzar amb eines manuals i el suport de mitjans aeris i posterior línia d'aigua.

Poc abans de les 6 de la tarda un focus secundari a la part baixa del flanc dret ha obligat a recol·locar els mitjans dels Bombers en aquesta zona. Paral·lelament els mitjans aeris han fet les darreres descàrregues i s'han retirat quan s'ha fet de nit.

No hi ha nuclis habitats propers ni masies aïllades a la zona de l'incendi, per la qual cosa els cossos de seguretat no han fet cap desallotjament preventiu. Segons dades provisionals del cos d'Agents Rurals l'incendi hauria afectat unes 30 hectàrees, la majoria de zona forestal arbrada. L'incendi ha afectat terrenys dels termes municipals de Senan, Fulleda i de l'Espluga de Francolí. Paral·lelament, el cos mediambiental continua investigant les causes del foc, que apunten a una crema de restes vegetals escapada.

Fins al lloc de l'incendi també s'hi han desplaçat efectius del dels Mossos d'Esquadra, dues patrulles i l'helicòpter del cos d'Agents Rurals, cinc unitats de les ADF (Associacions Defensa Forestal) i una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) amb caràcter preventiu.

Durant tot el dia els Bombers han treballat en una vintena d'incendis de vegetació. Destaquen el de Soses (Segrià) que ha cremat 2.000 m2 de canyes i algun xop; també un incendi que ha cremat 1.600 m2 de sotabosc d'una roureda, al Pont de Suert (Alta Ribagorça); i un foc de canyes i restes vegetals que ha cremat 3.000 m2 a Castelló d'Empúries (Alt Empordà). A més, aquesta tarda han extingit un incendi que ha cremat 2.600 m2 de vegetació forestal a Bigues i Riells (Vallès Oriental).