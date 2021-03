Mor als 61 anys l'eminent oncòleg català Josep Baselga

L'oncòleg català Josep Baselga ha mort aquest diumenge a Nova York, on residia de feia anys liderant importants projectes contra el càncer, segons han avançat 'La Vanguardia' i 'Expansión' i ha confirmat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que ell va fundar el 2006. Referent internacional en la recerca de nous tractaments contra el càncer, sobretot de mama, s'ha dedicat al desenvolupament de fàrmacs i l'estudi de les estratègies per superar els mecanismes de resistència, esdevenint líder en el desenvolupament clínic de diversos agents nous. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals el 2016 el Premi Internacional Catalunya, juntament amb dos oncòlegs catalans de prestigi internacional com Manel Esteller i Joan Massagué.

Josep Baselga (Barcelona, 1959) es va llicenciar en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona i va obtenir el grau de doctor el 1992. Entre 1996 i 2010 va dirigir el servei d'oncologia mèdica i va fundar el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) de Barcelona. De 2010 a 2012 va ser cap de la Divisió d'Hematologia / Oncologia i director associat del Centre de Càncer de l'Hospital General de Massachusetts a Boston i professor de Medicina a l'Escola de Medicina de Harvard. El 2013 va passar a ser director mèdic del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, a Nova York, considerat com el millor centre en recerca oncològica del món. El setembre del 2018 va haver de dimitir després de destapar-se que havia ocultat importants ingressos econòmics procedents de companyies farmacèutiques i biotecnològiques. Des de principis del 2019 dirigeix l'àrea d'I+D contra el càncer de la multinacional AstraZeneca.