Pimec anuncia converses per portar a Catalunya la vacuna russa Sputnik

Pimec va insistir ahir en accelerar el ritme de vacunació contra la Covid-19 i va apostar per aprovar «amb urgència» la distribució de vacunes alternatives, ja sigui per part de la Unió Europea o del mateix govern espanyol.

De fet, la patronal catalana va anunciar ahir que ha obert converses amb el fons rus RDIF, titular del vaccí Sputnik V, que ja s'està aplicant amb èxit a 55 països.

«Pimec i RDIF exploraran vies per afavorir l'autorització, distribució i fabricació de la vacuna Sputnik V a Catalunya», va afirmatr el president de Pimec, Antoni Cañete. «Ara no és el moment de prioritzar la geopolítica, sinó d'admetre totes les vacunes possibles i segures per tal de salvar vides i recuperar l'economia», va dir Cañete.

Un cop resolts els dubtes sobre la vacuna d'AstraZeneca, la patronal catalana exigeix que s'acceleri «urgentment» el ritme de vacunació i considera «inadmissible» el «modest objectiu» d'assolir el 30% de la població vacunada a les portes de l'estiu, ja que això podria comprometre tota la temporada turística.

En paral·lel, Pimec reconeix que el Govern de la Generalitat ha fet important esforços i compta amb un ambiciós pla de vacunació, «però es produeixen greus colls d'ampolla en el subministrament de les vacunes». «I, alhora, no s'aprofiten totes les opcions possibles per accelerar el procés utilitzant, per exemple, les mateixes empreses com a espais de vacunació», va recordar la patronal.

Davant els freqüents problemes d'aprovisionament, Pimec reclama igualment que s'aprovi immediatament la distribució de vacunes alternatives i s'explori la via iniciada per altres estats membres de la UE com Hongria, la República Txeca, i aviat Àustria i Itàlia.

«Pimec proposarà a les administracions aquesta obertura a altres vacunes i es posa a disposició per a la implementació i utilització de les empreses que tinguin les condicions adients per la vacunació, com estan plantejant altres països», va reiterar la patronal.