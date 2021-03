«Que el comerç estigui obert, a la restauració ens ajuda molt»

Francesc Tor és el propietari de la Taverna Gurú, situada al passeig de Pere III. Tot i que la restauració ja fa setmanes que pot obrir amb limitacions, en el seu cas, en ple rovell de l'ou manresà, l'obertura dels comerços va ser una bona empenta.

Com els ha repercutit l'obertura del comerç d'aquest dissabte?

Hem tingut molt ple, amb molta gent, i estem molt contents. Ja tocava començar a treballar amb certa normalitat, però el que falta és que ara ens ho deixin fer del tot i puguem obrir més.

Diu que han tingut ple. Ho esperaven?

Sabem que qualsevol cosa que es faci i que porti gent, a la restauració ens ajuda. I una d'aquestes coses que ens ajuda molt és que el comerç estigui obert. Però tenir botigues obertes hauria de ser la normalitat perquè sempre ha estat el dia a dia de la ciutat, i no pas que estiguin totes tancades com aquests dissabtes.

Amb el final del confinament comarcal, han notat si hi havia més gent de fora?

Sí. Hem tingut gent que no era la clientela habitual i, encara que no els demanem pas d'on venen, per l'accent notàvem que hi havia gent que venia d'altres comarques i també de pobles del voltant, que, amb el comerç tancat o el confinament comarcal, no venien.

Esperen que la bona tendència d'aquest dissabte segueixi les properes setmanes?

Nosaltres volem treballar però que la gent surti depèn de si hi ha bones notícies o no, i també del temps. Si no fa bo, es queda a casa i si surten notícies de la covid que no són bones també costa més de sortir.