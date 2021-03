Acord entre Sanitat i autonomies per vacunar amb AstraZeneca com a mínim fins als 65 anys

La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les autonomies, ha acordat ampliar com a mínim fins als 65 anys la franja d'edat per vacunar amb AstraZeneca, segons ha pogut saber l'ACN. Així ho ha decidit en una reunió aquest dilluns al matí després de diverses trobades durant els últims dies. Fonts coneixedores no descarten que es pugui arribar fins als 70 anys en el límit de vacunació però encara s'hi està treballant en els detalls. La decisió haurà d'aprovar-se formalment en el Consell Interterritorial de Salut que hi ha convocat aquesta tarda a les 18 hores el límit d'edat.

El Consell Interterritorial d'aquesta tarda també haurà de ratificar reprendre l'administració del vaccí d'Oxford a partir de dimecres després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) assegurés que la vacuna és "segura i eficaç" i hagi desvinculat per ara els casos de trombosi del vaccí.

Espanya es va sumar el 15 de març a la vintena de països europeus que van suspendre de manera «cautelar» l'administració de la vacuna d'AstraZeneca per «precaució» davant la possibilitat que pugui estar darrere d'onze casos de trombosis greus molt infreqüents.

L'Estat rebrà 5,5 milions de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson entre els mesos d'abril i juny

La ministra de Sanitat del govern espanyol, Carolina Darias, ha anunciat aquest diumenge que Espanya rebrà 5,5 milions de dosis de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson entre els mesos d'abril i juny. Ho ha dit en una entrevista a 'El Objetivo', on també ha assenyalat que a partir del segon trimestre la campanya de vacunació "escalarà" de forma notable. Així, Darias manté la previsió de disposar d'un 70% de la població vacunada de cara al període estival.

Pel que fa als pròxims mesos, Darias s'ha mostrat optimista i ha avançat que arribaran 300.000 dosis de la vacuna de Janssen a finals d'abril, 1,3 milions al maig i 3,9 milions al juny. En aquest sentit, Darias ha recordat d'aquesta vacuna només s'ha d'administrar una sola dosi. També ha posat sobre la taula la possibilitat d'incorporar-ne d'altres més endavant, com per exemple la russa. De fet, ha dit que "si rep l'autorització de l'Agència Europea del Medicament, no tindrem cap problema".