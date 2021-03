Borràs assegura que dijous proposarà el candidat «més viable» i que divendres hi haurà ple d'investidura

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que dijous proposarà el candidat "més viable" a la presidència de la Generalitat i que divendres hi haurà ple d'investidura.

En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Borràs ha descartat fer un "acte equivalent" a una investidura fallida i ha donat per segur que hi haurà ple d'investidura perquè, segons ha dit, hi ha "candidats amb possibilitats", en referència a Pere Aragonès (ERC) i Salvador Illa (PSC).

Borràs ha avançat que demà dimarts començarà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris, de menor a major, per veure qui és el candidat amb més possibilitats ja que, segons ha apuntat, no en pot proposar dos.

Borràs ha volgut esvair els dubtes que s'han generat en les darreres hores al voltant del ple d'investidura. Segons la legislació, el primer debat d'investidura s'ha de fer com a màxim deu dies després de la constitució de la cambra. I Borràs ha confirmat que es farà divendres, el dia que s'exhaureix el termini. Així doncs, divendres, el candidat que se sotmeti a la sessió d'investidura haurà d'aconseguir un mínim de 68 vots, el llindar de la majoria absoluta. En cas de no aconseguir-ho, hi hauria una segona votació diumenge i llavors el candidat en tindria prou amb més vots a favor que en contra per ser escollit.

Segons ha apuntat Borràs, "no n'hi ha prou en voler ser candidat" i s'ha de tenir una "possibilitat plausible" de ser-ho. Després que s'hagi constituït l'últim grup parlamentari, ERC, Borràs ha explicat que demà dimarts començarà la ronda de consultes amb els diferents partits amb representació parlamentària per saber quin candidat té "més suports".

Borràs ha evitat entrar a valorar el preacord que ERC i la CUP estan ultimant per investir Aragonès al·legant el seu paper institucional. S'ha limitat a dir que els espais polítics han de treballar en un acord que reflecteixi els resultats del 14-F i que l'acord haurà de ser entre tots els partits de l'espai independentista. "S'haurà d'avançar de manera conjunta i coordinada. Ha de permetre l'estabilitat del Govern", ha afegit.



Relleu de Muro com a secretari general del Parlament

Borràs ha donat a entendre que rellevarà Xavier Muro, que ha estat secretari general del Parlament des del 2016. La presidenta del Parlament ha argumentat que es comença una "nova etapa" i que és moment d'obrir un "nou temps" i de mirar de fer "altres propostes per tirar endavant". En aquest sentit, ha afegit que es durà a terme un "canvi" per iniciar aquesta legislatura i ha defensat que la presidència del parlament té la possibilitat de fer "equips de confiança".

La presidenta del Parlament ha negat que ella hagi fet una proposta per modificar el reglament del Parlament i ha recordat que són els grups els qui ho han d'impulsar. Respecte a l'article del reglament que estableix la suspensió dels diputats en cas que s'obri un judici oral per corrupció, Borràs ha reiterat que no se sent interpel·lada per aquest article ja que no ha comès cap delicte.

I en referència a la tria entre la vicepresidència del Govern i la presidència del Parlament, Borràs ha explicat que es va decidir per la segona opció perquè creu que és des d'on pot fer un millor servei a la ciutadania. "Ni m'aparten ni m'aparto", ha conclòs.