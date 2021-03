Borràs assegura que dijous proposarà el candidat «més viable» i que divendres hi haurà ple d'investidura

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que dijous proposarà el candidat "més viable" a la presidència de la Generalitat i que divendres hi haurà ple d'investidura.

En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Borràs ha descartat fer un "acte equivalent" a una investidura fallida i ha donat per segur que hi haurà ple d'investidura perquè, segons ha dit, hi ha "candidats amb possibilitats", en referència a Pere Aragonès (ERC) i Salvador Illa (PSC).

Borràs ha avançat que demà dimarts començarà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris, de menor a major, per veure qui és el candidat amb més possibilitats ja que, segons ha apuntat, no en pot proposar dos.