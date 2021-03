Un diputat del PP diu a Yolanda Díaz que a Podem «les dones només pugen si s'agafen fort a una cua»

El diputat del PP Diego Movellán ha afirmat aquest dilluns al Congrés, davant la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que a Unides Podem «les dones només pugen en l'escalafó si s'agafen ben fort a una cua», en al·lusió a Pablo Iglesias i comparant aquesta formació amb «el conte de Rapunzel». Les seves paraules han sigut considerades masclistes per part de la ministra i el parlamentari les ha retirat.

L'incident s'ha produït en la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions de la Cambra baixa, en què la ministra ha comparegut per primera vegada des que el líder de Podem la va assenyalar com a vicepresidenta del Govern i com a futura líder d'Unides Podem, ja que Iglesias serà candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid en les pròximes eleccions autonòmiques del 4 de maig.

«Parlen molt sobre igualtat en el seu partit i el seu propi líder ens ha deixat clar que allà dins les dones només pugen en l'escalafó si s'agafen ben fort a una cua, que són vostès com el conte de Rapunzel», ha manifestat Movellán.

Com a resposta, la ministra ha demanat al diputat popular que rectifiqués les seves paraules, ja que «són impròpies d'aquesta Cambra i mostren un exercici clar de masclisme». «Les dones no ens mereixem aquest tracte», ha criticat Yolanda Díaz.

Movellán ha acceptat retirar les seves paraules, si bé ha rebutjat ser masclista, reiterant-se en la seva crítica: «M'acusa directament de masclista, que no ho he sigut ni ho seré mai. No tinc inconvenient de retirar-les perquè els espanyols sabem com funciona el seu partit i els seus nomenaments».

Després de retirar les seves paraules, Díaz l'hi ha agraït «encaridament», ja que, ha remarcat, els espanyols «mereixen una oposició millor i un PP millor». «Estic segur, senyor Movellán, que és capaç de fer-ho. Les dones no ens mereixem aquest tracte», ha dit.