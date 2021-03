ERC tanca un preacord amb la CUP per investir Aragonès i espera sumar-hi JxCat

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, s'ha mostrat convençuda aquest dilluns que els republicans tancaran un acord amb Junts per fer possible la investidura de Pere Aragonès. En roda de premsa després que s'hagi fet públic el preacord entre ERC i la CUP, Vilalta ha dit que "seguiran treballant" per incorporar-hi a Junts. La portaveu d'Esquerra ha explicat que amb JxCat encara hi ha "carpetes obertes" però ha vist viable concretar un acord que sigui "coherent" i "compatible" amb el que s'ha parlat amb els anticapitalistes. Vilalta s'ha pronunciat sobre una de les qüestions que es negocien i s'ha mostrat partidària de "reformular" el Consell per la República perquè "aglutini" totes les formacions independentistes.

La portaveu d'Esquerra ha explicat que treballen amb totes les formacions independentistes per arribar a un acord d'investidura abans de divendres i fer un Govern "com més aviat millor". Una vegada més ha insistit en articular un Govern "fort" i "estable" fruit de la majoria independentista.

Després de reconèixer "diferències" amb JxCat i que s'ha avançat més "ràpidament" amb la CUP ha reivindicat que "el moment i la oportunitat s'ho valen" i que cal "treballar incansablement" per tirar endavant la investidura. "Confiem que divendres hi pugui haver la investidura de Pere Aragonès i que pugui començar a caminar el nou Govern", ha subratllat.

Sobre el Consell per la República, Vilalta ha apuntat que és un òrgan "important" perquè té capacitat d'organitzar-se fora del marc estatal i internacionalitzar el cas català. "No és l'escull principal és una qüestió més sobre la taula", ha comentat.

La secretària general adjunta d'ERC ha apostat per "donar-li la volta" a l'ens i "reformular-lo" perquè tothom en formi part en creure que ara "no aglutina totes les formacions que representem l'independentisme". "Seguirem parlant i treballant perquè pugui ser l'òrgan on tots els independentistes ens hi sentim representats i que sigui útil per culminar la república català", ha manifestat.