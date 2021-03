Espanya estudia vacunar amb AstraZeneca també als majors de 55 anys

Vacunació al CAP Bages als treballadors essencials amb la vacuna Astrazeneca per la covid-19

Vacunació al CAP Bages als treballadors essencials amb la vacuna Astrazeneca per la covid-19 | Oscar Bayona / Arxiu

Espanya reprendrà la vacunació amb AstraZeneca després d'una setmana d'aturada pel temor sorgit a causa dels greus efectes secundaris vinculats a l'aparició de coàguls de sang en alguns dels inoculats. El fàrmac ha rebut l'aval de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i el Ministeri de Sanitat espera avui comunicar les noves edats d'administració del fàrmac, limitat ara als menors de 55 anys.

Sanitat proposarà quins grups d'edat o risc són els prioritaris a partir d'ara per rebre aquesta vacuna i quins n'han de ser exclosos. La decisió la va prendre aquest dijous per unanimitat el Consell Interterritorial de Salut a proposta del Ministeri de Sanitat, segons el seu titular, Carolina Darias.

Espanya es va sumar el 15 de març a la vintena de països europeus que van suspendre de manera «cautelar» l'administració de la vacuna d'AstraZeneca per «precaució» davant la possibilitat que pugui estar darrere d'onze casos de trombosis greus molt infreqüents.



Espanya rebrà 5,5 milions de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson entre els mesos d'abril i juny



La ministra de Sanitat del govern espanyol, Carolina Darias, ha anunciat aquest diumenge que Espanya rebrà 5,5 milions de dosis de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson entre els mesos d'abril i juny. Ho ha dit en una entrevista a 'El Objetivo', on també ha assenyalat que a partir del segon trimestre la campanya de vacunació "escalarà" de forma notable. Així, Darias manté la previsió de disposar d'un 70% de la població vacunada de cara al període estival.

Pel que fa als pròxims mesos, Darias s'ha mostrat optimista i ha avançat que arribaran 300.000 dosis de la vacuna de Janssen a finals d'abril, 1,3 milions al maig i 3,9 milions al juny. En aquest sentit, Darias ha recordat d'aquesta vacuna només s'ha d'administrar una sola dosi. També ha posat sobre la taula la possibilitat d'incorporar-ne d'altres més endavant, com per exemple la russa. De fet, ha dit que "si rep l'autorització de l'Agència Europea del Medicament, no tindrem cap problema".