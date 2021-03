Sabrià creu que hi ha temps «suficient» per un acord amb JxCat: «Hem d'arribar a divendres amb tot lligat»

El negociador per part d'ERC Sergi Sabrià creu que de dilluns a dijous hi ha el "temps suficient" per arribar a un acord amb JxCat per investir Pere Aragonès. "Hem d'arribar a divendres amb tot lligat", ha afegit en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio'. I és que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha confirmat que divendres hi haurà ple d'investidura. Sabrià ha tornat a dir que amb JxCat "està costant una mica més" perquè es parla més de l'àmbit nacional que de la reconstrucció del país però ha refermat que hi ha dies per fer-ho possible. L'expresident d'ERC al Parlament ha qualificat de bona notícia el preacord que s'està ultimant amb la CUP i ha dit que l'equip negociador de JxCat va saber-ho abans que s'anunciés.

Sabrià ha negat que el preacord amb la CUP sigui una manera de pressionat JxCat i ha recordat que es necessiten 68 vots en el primet debat d'investidura perquè Aragonès sigui escollit. Així doncs, és imprescindible un acord amb Junts. El dirigent d'ERC no ha volgut entrar en el detall de les negociacions però ha explicat que encara no s'ha començat a parlar del repartiment de cadires i que el paper del Consell per la República és un dels temes que ha anat sortint "reiteradament" i que està per resoldre.

Preguntat per si la CUP està disposada a entrar al pròxim Govern, Sabrià ha dit que ERC "no vol pressionar ningú" i que s'ha d'anar "poc a poc i amb bona lletra". De moment, ha assenyalat que hi ha un preacord que podria donar els vots suficients i "estabilitat".

De tota manera, ha apuntat que tant ERC com JxCat veurien com una "excel·lent notícia" que els anticapitalistes, amb el format que fos, agafessin responsabilitats de govern de la mateixa manera que per primera vegada formen part de la Mesa del Parlament.