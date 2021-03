Turquia es retira del conveni europeu per a la protecció de les dones

Turquia ha anunciat que abandona l'Acord d'Istanbul contra la violència masclista i ho fa, segons l'oficina de comunicació del president, Recep Tayyip Erdogan, per preservar els valors tradicionals de la família i impedir que l'homosexualitat es normalitzi el país. Una decisió que ha provocat protestes al país i reaccions en contra de mandataris internacionals, com la del president nord-americà, Joe Biden.

«El Conveni d'Istanbul, inicialment concebut per promoure els drets de la dona, ha estat segrestat per un grup de gent que intenta normalitzar l'homosexualitat, incompatible amb els valors socials i familiars de Turquia» segons l'oficina de comunicació de president, Recep Tayyip Erdogan. El president del país ja havia advertit a l'estiu que Turquia es retiraria de l'acord, que va ser signat, precisament, a la ciutat turca d'Istanbul el 2011 per 14 membres del Consell d'Europa i ratificat, des de llavors, per 23 països més.

L'anunci va ser dissabte i el mateix dia va haver protestes contra la decisió del govern, la més nombrosa a Istanbul. Però també hi hagut reaccions de la comunitat internacional. El president dels Estats Units, Joe Biden, va rebutjar la retirada «sobtada i injustificada» i ha afegit que és un «descoratjador pas enrere» en la lluita contra la violència cap a la dona.

«La retirada sobtada i injustificada de Turquia és profundament decebedor», ha lamentat la Casa Blanca en un comunicat publicat en un moment en què «s'està veient a tot el món un augment de el nombre d'incidents de violència domèstica, així com un augment de feminicidis a Turquia.

L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, va instar Turquia que revoqui la seva decisió de sortir de la Convenció d'Istanbul i va expressar la seva incomprensió davant aquest anunci.

«El Conveni d'Istanbul és el primer instrument internacional jurídicament vinculant per combatre la violència contra la dona i la violència domèstica», va assegurar el representant en un comunicat, i va afirmar que la mesura de Turquia «envia un missatge perillós a tothom».