Deu morts en un tiroteig en un supermercat dels Estats Units

Un nou tiroteig als Estats Units va deixar aquest dilluns deu morts en un supermercat de Boulder, a Colorado. L'autor del crim està sota custodia policial i, de moment, no s'han fet públics els motius de l'atac.

Els fets van passar cap a les 14.30 hora local (les 20.30 a Catalunya), quan un home armat amb un fusell d'assalt va obrir foc a l'interior d'un supermercat de la cadena King Soopers a Boulder, una ciutat de poc més de 100.000 habitants al nord de Denver i una de les més riques del país.

"Va entrar i va començar a disparar", va relatar al diari The Denver Post un dels supervivents de l'atac. Un altre testimoni, Ryan Borowski, va explicar a The Washington Post com va viure l'inici del tiroteig: "La primera esperança que vaig tenir va ser que a algun treballador li hagués caigut alguna cosa. Però al tercer 'bang' ja vaig sortir corrent. Va ser bang, bang, bang, bang, bang! Crec que van ser com vuit trets".

Borowski i altres dels clients del King Soopers van aconseguir escapar de l'edifici per la sortida d'emergència o la zona de càrrega en escoltar els primers trets, però nou de les persones que hi havia dins la botiga no van córrer la mateixa sort i van ser assassinades.

Imatges emeses en directe per Youtube per un testimoni als pocs segons de l'inici de l'atac mostren dues persones abatudes a l'exterior del supermercat i una a l'entrada, al mateix temps que se senten diversos trets des de l'interior de l'edifici. Al cap de pocs minuts, arriben els primers policies i de nou s'escolten trets. Les autoritats han confirmat que un dels policies que hi va acudir, va morir a mans de l'assaltant. Tenia 51 anys.

Fins a tres helicòpters medicalitzats van aterrar prop del King Soopers mentre les autoritats intentaven controlar la situació, però a part de les deu víctimes, no hi va haver cap altre ferit.

Sense motiu conegut

Encara que la policia no ha aportat detalls sobre el presumpte atacant, imatges de televisió al llarg de la tarda d'ahir van mostrar com dos policies escortaven un detingut que anava emmanillat, en roba interior i amb la cama plena de sang. El sospitós coixejava però era capaç de caminar pels seus propis mitjans.

Ni el fiscal ni la cap de la Policia de Boulder, Maris Herold, van voler especular sobre els possibles motius de l'atac, ni tampoc establir cap relació entre l'atacant i el supermercat.

Després de més d'un any -que ha coincidit amb el de la pandemia- sense grans tirotejos als Estats Units, el de Boulder és el segon en només sis dies després dels atacs a locals de massatges asiàtics de la setmana passada a Atlanta, que van deixar 8 morts.

El de Boulder n'ha deixat deu i s'ha convertit en el tiroteig amb més víctimes als Estats Units des de l'agost de 2019, quan un home armat va matar 23 persones en un Walmart a El Paso (Texas).